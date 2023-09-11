Başkan Erdoğan CHP-İYİ Parti arasındaki "ayrı aday" gerilimini yorumladı: Bunların ne dediğinden çok ne yapacaklarını bekleyip görmek lazım

SEÇMENLERİYLE BAŞARILIYIZ DİYEREK DALGA GEÇİYORLAR

Girdikleri tüm seçimi kaybetmelerine rağmen, "başarılıyız" açıklamaları bile yaptıkları işi ciddiye almadıklarını, seçmenleriyle dalga geçtiklerini gösteriyor. Başarılıyız açıklamasını yapanlar, bardağın dolu tarafına falan bakmıyor. Bunlar bardaklarının boş olduğunu anlamayacak kadar saflar.

REHAVETE KAPILMADAN ÇALIŞACAĞIZ

Yerel seçimlerde de CHP'nin eline düşen şehirlerimizi de milletin tertemiz oyları ile kurtaracak ve Cumhur ittifakına verecek inancındayız. Bunun için rehavete kapılmadan çok çalışacak ve milletin gönlünü de seçimi de kazanacağız.