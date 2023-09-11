Başkan Erdoğan CHP-İYİ Parti arasındaki "ayrı aday" gerilimini yorumladı: Bunların ne dediğinden çok ne yapacaklarını bekleyip görmek lazım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hindistan'da katıldığı 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne sonrası dönüş yolculuğunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçimler öncesi CHP ve İYİ Parti arasındaki "ayrı aday" gerginliğine de değinirken "Bunlar sabah başka akşam başka konuşurlar. İşte bu yüzden bunların ne dediğinden çok ne yapacaklarını bekleyip görmek lazım." dedi. Ekrem İmamoğlu'nun "Ben İstanbul'a mühürlüyüm" sözlerini de yorumlayan Erdoğan "Mühür vurmakla bu iş olmuyor. Hangi sel afetinde giydin çizmeleri geldin sel afetiyle mücadele ettin?" dedi. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Türk askerine yönelik alçak bir iftirada bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında da konuşan Başkan Erdoğan "Mehmetçiğin ve milletin düşmanı bir ismin Türkiye’nin ikinci büyük partisinin mensubu olması da ayrıca düşündürücüdür. Bu iftiralar cezasız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hindistan'da düzenlenen G-20 Zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başkan Erdoğan son dönemde CHP içinde yaşanan Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu savaşını değerlendirirken Meral Akşener'in yerel seçimlere ilişkin sözlerini de yorumladı.
16'LI MASA 166'LI MASA OLACAKTI
Onlar zaten kendi aralarında değerlendirmelerini yapıyor. Ne diyor Genel Başkan? Diyor ki 'Altılı masa değil gerekirse on altılı masa.' Yani biraz daha konuşsa on altılı masa yüz altmış altılı masa da olacaktı. Ama masa devrildi. Kötü devrildi. O masanın içerisinde bu belediye başkanları da vardı. Hepsi Cumhurbaşkanı yardımcısı da oldular. Gelinen nokta ortada… Bizim böyle bir derdimiz yok.
MÜHÜR VURMAKLA BU İŞ OLMUYOR
Biz bu belediye başkanlığını İstanbul'da da yaptık, Ankara'da da yaptık. Bizim belediye başkanlığımızın kalitesi, seviyesi nedir? Bunu İstanbullu gayet iyi bilir, Ankaralı gayet iyi bilir. Öbür tarafta şöyle bir İzmir'e bakın. İzmir'in belediyeciliği ne durumda görüyorsunuz. Şu anda İzmir bir felaketi yaşıyor. Türkiye'de maalesef şu anda oralarda yaşayan vatandaşlarım 'illallah' diyor. Adana'ya bakın, Mersin'e bakın aynı. Antalya'da işte Menderes Bey'den sonra bir dönem yaşandı. Maalesef berbat. Buralarda yapılan hizmetin ne olduğunu yaşayanlar biliyor. Lafla, konuşmakla bu iş olmuyor. Mühür vurmakla bu iş olmuyor. Neyin mührü? Hangi sel afetinde giydin çizmeleri geldin sel afetiyle mücadele ettin? Bunların böyle bir derdi yok.
KOLTUK HAYALLERİYLE DÖNDÜ DOLAŞTI
Onun için burada en büyük karar merci İstanbulludur, Ankaralıdır ve onlar da Adana olsun, Antalya olsun, Mersin olsun, bütün buralarda inanıyorum ben, en güzel kararı en bağlayıcı kararı benim milletim verecek. Bunlarla daha fazla gidilmez. Biz 21 yıldır iktidar olarak, kendi rekorlarımızı yenilemek için kendimizle yarışıyoruz. AK Parti'nin, kendisiyle yarışan, hizmette yarışan bir partidir. Muhalefet ise rant için, koltuk için yarışan partilerden oluşuyor. CHP'nin evlere şenlik genel başkanının durumu da farklı değil. O da koltuk hayalleri ile döndü dolaştı en son mevcut koltuğunu koruyabilmek için masaları tokatlamaya kadar işi getirdi. Genel seçimler öncesi kurdukları 9'lu masada çevirdikleri dümenler yeni yeni ortaya saçılıyor.
BUNLARIN NE DEDİĞİNDEN ÇOK NE YAPACAKLARINI GÖRECEĞİZ
Tüm milletimiz, masada dönen pazarlıkları, masa altından kimlerin birbirini tekmelediğini gördü, daha da görecektir. Bunlar sabah başka akşam başka konuşurlar. Bunlar İzmir'de başka, Ankara'da başka, Diyarbakır'da başka, Erzurum'da başka konuşurlar. İşte bu yüzden bunların ne dediğinden çok ne yapacaklarını bekleyip görmek lazım. Artık milletim bunların gerçek yüzünü gördü. Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülke böyle kifayetsizlerin elindeki bir muhalefeti hak etmiyor. Tek dertleri rant ve koltuk olan bir muhalefetin ülkemize ve vatandaşlarımıza bir hayrı olmaz.
SEÇMENLERİYLE BAŞARILIYIZ DİYEREK DALGA GEÇİYORLAR
Girdikleri tüm seçimi kaybetmelerine rağmen, "başarılıyız" açıklamaları bile yaptıkları işi ciddiye almadıklarını, seçmenleriyle dalga geçtiklerini gösteriyor. Başarılıyız açıklamasını yapanlar, bardağın dolu tarafına falan bakmıyor. Bunlar bardaklarının boş olduğunu anlamayacak kadar saflar.
REHAVETE KAPILMADAN ÇALIŞACAĞIZ
Yerel seçimlerde de CHP'nin eline düşen şehirlerimizi de milletin tertemiz oyları ile kurtaracak ve Cumhur ittifakına verecek inancındayız. Bunun için rehavete kapılmadan çok çalışacak ve milletin gönlünü de seçimi de kazanacağız.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TANRIKULU SÖZLERİ: PKK İLE KOL KOLA DOLAŞANLARDAN...
Muhalefette yaşanan kavgayı değerlendiren Başkan Erdoğan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun şanlı Türk askerine attığı iftiraya yönelik de sert ifadeler kullandı.
Her şeyden önce bu zat bir vatansever, bir milliyetperver kişi değil. Bu zat, her şeyden önce PKK terör örgütüyle YPG'yle, HDP'yle bunlarla el ele kol kola dolaşanlar bunlar. Bunlar tabii genel başkanlarıyla beraber de aynı şeyleri yapmadılar mı? Terör örgütlerinin temsilcileriyle bunlar Ankara'dan İstanbul'a yürümediler mi? Ama bu ismini verdiğiniz zat, teröristlerin cenaze merasimlerinden tutun dağdakilerle beraber yürümeye varıncaya kadar bunların hepsini yapmış olan kişiler. İnanıyorum ki bu seçimde benim vatandaşım artık bunlara yerel bazda yürü demeyecek. Bunların ipini kesecek diye inanıyorum. Böyle düşünüyorum.
MİLLET CHP-PKK DAYANIŞMASINI UNUTMADI
Milletle milletin değerleriyle uzaktan yakından bağı olmayanların alçak iftiralarından başka bir şey değil bu. Sürekli çamur at izi kalsın türü açıklamalarla düşmanına bile zulmetmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftiralar atmaktan bıkmadılar. Mehmetçiğin ve milletin düşmanı bir ismin Türkiye'nin ikinci büyük partisinin mensubu olması da ayrıca düşündürücüdür. Seçimde Kandil'den CHP'ye ve onun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na selamlar ve destekler gönderilirken bu şahıs CHP kimliğiyle terör örgütünün kurulduğu köyden örgüte selam veriyordu. Bu millet CHP ile terör örgütünün o dayanışmasını unutmadı, sandıkta da yanıtını verdi. Bu şahıs, dünyanın en şerefli, en mert ordusuna dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacaktır. Düşmanlarının bile mertliğinden övgüyle söz ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu namertçe hakaret, iftiralar cezasız kalmayacaktır.
SEZGİN TANRIKULU NE DEMİŞTİ?
SİHA'lara karşı çıkan, PKK'nın kurulduğu köyden Kandil'e selam çakan, PKK sloganlarını izlemekle yetinen ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmıştı.
Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ambleminde ay yıldız olan futbol kulübü! Dünyaca ünlü...
- Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? 2023/2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura tarihi açıklandı mı?
- GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2023 | Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 11 Eylül günün birincisi...
- Emekliye %30 fark oluştu! En düşük SSK-Bağkur maaşı 10 bin 52 TL olacak! 6 madde açıklandı! 7.500, 8.000 TL alanlar…
- Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! Tüketen zımba gibi oluyor! Faydasını duyunca bardak bardak içeceksiniz!
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Eylül ayı faiz beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Sümerlerin vazgeçemediği tek besin! Her tanesi çok etkili! Minik vitamin deposu...
- Kim Milyoner Olmak İster haftada kaç gün yayınlanıyor? ATV Kim Milyoner Olmak İster saat kaçta, hangi gün?
- AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Osmanlı dönemindeki şehir isimleri açıklandı! Kimse bilmiyordu! İşte memleketinizin eski adı...
- KPSS tercihleri ne zaman başlayacak 2023? KPSS tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Masterchef kim elendi? 10 Eylül Masterchef Türkiye elenen yarışmacı kim oldu? Kimse beklemiyordu...