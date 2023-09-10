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Gaziosmanpaşa'daki kaçırılma olayında gerçek bambaşka çıktı: Nişanlı sürprizi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2023 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023
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Gaziosmanpaşa’daki kaçırılma olayında gerçek bambaşka çıktı: Nişanlı sürprizi!

Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken iddiaya göre bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Çevredikilerin ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kaçırıldığı iddia edilen İ.J ve onu kaçırdıkları ileri sürülen 3 kişinin Iğdır'da olduklarını tespit etti. Iğdır'da gözaltına alınan 4 kişi ifadelerinde kaçırılma olmadığını İ.M.'nin nişanlısı olan İ.J.'ye 'sürpriz' yaptığını söyledikleri öğrenildi.

Önceki gün saat 17:00 sıralarında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinin Karadeniz Mahallesi'nde meydana gelen kaçırılma iddiasının arkasından nişanlı sürprizi çıktı.

iş yerinden çıkan İ.J. ve yanındaki kadının yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inen iki kişi İ.J.'yi zorla otomobile bindirdi.

Otomobil olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin kaçırılma iddiasıyla çok sayıda ihbarda bulunduğu olayla ilgili emniyet alarma geçti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, İ.J. ve onu kaçırdığı iddia edilen İ.M., G.J. ve M.S.'nin, olayın ardından bin 500 kilometre uzaklıkta ki Iğdır'a gittikleri belirlendi. Polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürülen İ.J ve onu kaçırdığı iddia edilen İ.M.'nin nişanlı oldukları öğrenildi.

İ.M.'nin nişanlısına sürpriz yapmak için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenilirken, aralarında İ.J.'nin kız kardeşi G.J.'nin bulunduğu 4 kişi, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"GÖRÜNTÜLERİN YANLIŞ ANLAŞILMAYA NEDEN OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emniyet birimleri, "Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken bir otomobile bindirilerek kaçırıldı." içerikli video kaydı ile ilgili çalışmalarını tamamlamıştır.

Bir şahsın nişanlısına sürpriz yapmak istediği, görüntülerin yanlış anlaşılmaya neden olduğu tespit edilmiştir.

Feci kaza kamerada: 2 ağır yaralı FECİ KAZA KAMERADA: 2 AĞIR YARALI
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