Gaziosmanpaşa’daki kaçırılma olayında gerçek bambaşka çıktı: Nişanlı sürprizi!

İ.M.'nin nişanlısına sürpriz yapmak için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenilirken, aralarında İ.J.'nin kız kardeşi G.J.'nin bulunduğu 4 kişi, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"GÖRÜNTÜLERİN YANLIŞ ANLAŞILMAYA NEDEN OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emniyet birimleri, "Gaziosmanpaşa'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken bir otomobile bindirilerek kaçırıldı." içerikli video kaydı ile ilgili çalışmalarını tamamlamıştır.