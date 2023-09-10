Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon sorusu! İllerin listesi...
ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk sorunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor.
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması, reyting rekortmeni Kim Milyoner Olmak İster yine izleyenleri ekranlara kilitlerken, Rabia Birsen Güvercin isimli yarışmacı milyonluk soruya ulaştı. Kim Milyoner İster'de 1 milyon değerindeki sorunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte sorunun cevabı...
SORU: Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?
A:Ş
B:V
C:G
D:H
CEVAP: B
81 İL LİSTESİ
Türkiye'nin 81 ilinin plaka kodları sırasıyla şu şekildedir:
Adana 01
Adıyaman 02
Afyon 03
Ağrı 04
Amasya 05
Ankara 06
Antalya 07
Artvin 08
Aydın 09
Balıkesir 10
Bilecik 11
Bingöl 12
Bitlis 13
Bolu 14
Burdur 15
Bursa 16
Çanakkale 17
Çankırı 18
Çorum 19
Denizli 20
Diyarbakır 21
Edirne 22
Elazığ 23
Erzincan 24
Erzurum 25
Eskişehir 26
Gaziantep 27
Giresun 28
Gümüşhane 29
Hakkari 30
Hatay 31
Isparta 32
İçel 33
İstanbul 34
İzmir 35
Kars 36
Kastamonu 37
Kayseri 38
Kırklareli 39
Kırşehir 40
Kocaeli 41
Konya 42
Kütahya 43
Malatya 44
Manisa 45
Kahramanmaraş 46
Mardin 47
Muğla 48
Muş 49
Nevşehir 50
Niğde 51
Ordu 52
Rize 53
Sakarya 54
Samsun 55
Siirt 56
Sinop 57
Sivas 58
Tekirdağ 59
Tokat 60
Trabzon 61
Tunceli 62
Şanlıurfa 63
Uşak 64
Van 65
Yozgat 66
Zonguldak 67
Aksaray 68
Bayburt 69
Karaman 70
Kırıkkale 71
Batman 72
Şırnak 73
Bartın 74
Ardahan 75
Iğdır 76
Yalova 77
Karabük 78
Kilis 79
Osmaniye 80
Düzce 81
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