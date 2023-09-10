İstanbul'da motosikletle taksi çarpıştı! Feci kaza kamerada: 2 ağır yaralı
İstanbul Kartal'da caddede dönüş yapan taksi ile motosiklet çarpıştı. Gece saatlerinde yaşanan kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kartal'da cadde üzerinde dönüş yapan taksi ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki 2 kişi ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, cadde üzerinde seyreden 34 TEH 56 plakalı taksi, sokağa dönüş yapacağı sırada 34 CLJ 678 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kaldırıma savrulurken, motosikletteki Ö.Ç ile V.C. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, olay yerinde inceleme yaptı.
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