İstanbul’da motosikletle taksi çarpıştı! Feci kaza kamerada: 2 ağır yaralı

Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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