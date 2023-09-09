İmamoğlu’ndan Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu’na yeni operasyon! Özel’i saldı çayıra fırsat kolluyor...

KILIÇDAROĞLU'NA 'BIRAK GİT' ÇAĞRISI... "CHP DEĞİŞİRSE TÜRKİYE DEĞİŞİR"

"Ne yazık ki atalete düşmemizin maliyeti büyük oldu" diyen Ekrem İmamoğlu, "CHP'nin de Türkiye'nin de değişeceğine inanıyorum. Çünkü CHP değişirse Türkiye değişir" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na bir kez daha 'koltuğu bırak git' çağrısı yaptı.

İmamoğlu şöyle konuştu;



Değişimin yeni vizyonu CHP'yi, dünya ölçeğinde kriz yaşayan sosyal demokrasiye ilham veren, küresel seviyede saygın ve güçlü bir parti haline getirmek olmalıdır.

2028 PLANINI DİLLENDİRİYOR

İmamoğlu'nun zamanlaması manidar 'değişim' çıkışı "2028 planını dillendiriyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.



İmamoğlu'nun hedefinin 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak olduğu bu süreçte de CHP'nin başında güvendiği bir ismin yer almasını istediği kulislerde konuşuluyor.