İmamoğlu'ndan Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'na yeni operasyon! Özel'i saldı çayıra fırsat kolluyor...
28 Mayıs seçimlerinden sonra paramparça olan CHP'de, değişim hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul ilişkisi bir anda yerini soğuk savaşa bıraktı. Tartışmalar, partinin 100. yıl kutlamalarına da yansıdı. ılıçdaroğlu'nu kurultay öncesi sıkıştırmak için kağıda kaleme sarıldı. "Yeni Vizyon" başlıklı bir yazı kaleme alan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin atalete (tembelliğe) düştünü söyleyerek Kılıçdaroğlu'na 'bırak git' çağrısında bulundu. CHP'li İBB Başkanı, "CHP’nin de Türkiye’nin de değişeceğine inanıyorum. Çünkü CHP değişirse Türkiye değişir" ifadeleriyle 2028 planını dillendirdi.
Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyince havlu attı, rotayı yeniden İstanbul'a kırdı.
"CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan ismi geçtiği için söylüyorum birisi Özgür Özel'dir" diyen Ekrem İmamoğlu kurultayda Özel'i destekleyeceğini ilan etti.
ÖZGÜR ÖZEL: "İMAMOĞLU İLE ORTAK HAYALİMİZ VAR"
Özgür Özel de "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, adımın geçtiği bir süreçteyim. İmamoğlu ile uyumlu çalışırım" diyerek CHP koltuğuna aday olduğunu ilan etti. Tutum belgesi yayınlayacağı öğrenilen Özel, "Kem küm etmiyorum adayım" çıkışında bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ: 100. YIL KUTLAMALARINA KATILMADI
Öte yandan 'değişim' sancısı çeken CHP'deki tartışmalar, partinin 100. yıl kutlamalarına da yansıdı. Kılıçdaroğlu'nu deviremeyince havlu atan Ekrem İmamoğlu, kutlamalara katılmayıp 'yoğunum' mazereti sundu.
Programa CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılması ise dikkatlerden kaçmadı.
İmamoğlu bununla da yetinmedi... Bu kez Kılıçdaroğlu'nu kurultay öncesi sıkıştırmak için kağıda kaleme sarıldı.
"YENİ VİZYON" DEDİ, DEĞİŞİM ÇAĞRISINI YİNELEDİ: CHP TEMBELLİĞE DÜŞTÜ
Fondaş Cumhuriyet'te "Yeni vizyon" başlıklı bir yazı kaleme alan CHP'li İBB Başkanı, yine 'değişim' söylemine sığındı, "Dünya ve Türkiye değişirken CHP atalete düştü" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NA 'BIRAK GİT' ÇAĞRISI... "CHP DEĞİŞİRSE TÜRKİYE DEĞİŞİR"
"Ne yazık ki atalete düşmemizin maliyeti büyük oldu" diyen Ekrem İmamoğlu, "CHP'nin de Türkiye'nin de değişeceğine inanıyorum. Çünkü CHP değişirse Türkiye değişir" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na bir kez daha 'koltuğu bırak git' çağrısı yaptı.
İmamoğlu şöyle konuştu;
Değişimin yeni vizyonu CHP'yi, dünya ölçeğinde kriz yaşayan sosyal demokrasiye ilham veren, küresel seviyede saygın ve güçlü bir parti haline getirmek olmalıdır.
2028 PLANINI DİLLENDİRİYOR
İmamoğlu'nun zamanlaması manidar 'değişim' çıkışı "2028 planını dillendiriyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.
İmamoğlu'nun hedefinin 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak olduğu bu süreçte de CHP'nin başında güvendiği bir ismin yer almasını istediği kulislerde konuşuluyor.
"KURULTAYDAN DEĞİŞİM ÇIKAR, ADAY ÖZGÜR ÖZEL"
İmamoğlu'nun bu çıkışıyla paralel olarak CHP'deki 'değişim'ciler arasında yer alan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yönelik planlanan zoom cuntasının baş aktörlerinden olan Bülent Tezcan'dan çarpıcı bir açıklama geldi.
Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun gitmesi gerektiğini belirterek, "Kurultaydan değişim çıkar. En güçlü aday Özgür Özel" dedi.
Peş peşe yapılan bu açıklamalar 'tavşan aday' formülünü ve İmamoğlu'nun 2028 planını da gözler önüne serdi.
"100.YILINDA CHP" PANELİNDE DE KILIÇDAROĞLU'NU SIKIŞTIRDI
Öte yandan Ekrem İmamoğlu İstanbul'da düzenlenen 100. Yılında CHP panelinde de 'değişim' mesajını sürdürdü. İmamoğlu, "İnsanlarımızın beklentilerini ve taleplerini sorgulamayan, kulağını millete vermeyen, kendi doğrusunu millete dayatan politika yapma alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
CHP'NİN HEM VİZYONU HEM İŞLEYİŞİ DEĞİŞMELİ
CHP'nin hem vizyon hem de işleyiş olarak değişmesi gerektiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Bu hali kabullenemeyiz. Ben, kabullenmiyorum. Ülkemin de partimin de bundan daha iyisini yapabileceğine tüm kalbimle inanıyorum. CHP'nin de Türkiye'nin de değişeceğine inanıyorum. CHP değişirse, Türkiye değişir… En çok da buna inanıyorum. CHP'nin bu duruma katkısıyla yüzleşmek zorundayız. Bu güzel ülkeye karşı, tarih huzurunda sorumluyuz ve ben partimin bundan daha iyisini yapabileceğine tüm kalbimle inanıyorum. CHP'nin de Türkiye'nin de değişeceğine inancım tam. Neyin değişmesi gerektiğine ilişkin görüşlerimi de paylaşmak istiyorum. CHP'de değişimin iki ekseni, iki esas boyutu olmalı. Partinin hem vizyonu hem de işleyişi değişmeli. Parti işleyişindeki değişimin nasıl olması gerektiğine dair düşüncelerimi başka vesilelerle, parti içi toplantılarda paylaşırım. Bu toplantıda, CHP'nin yeni vizyonunun ne olması gerektiğine odaklanmak istiyorum" dedi.
MUTLAKA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM OLMALI
CHP'de mutlaka değişim olması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, "CHP'nin yeni misyonu, bu tekerrüre son vermektir. CHP, bu tekerrürü kırmak ve buna bir son vermek için mutlak bir değişim, dönüşüm göstermek zorundadır" açıklamasında bulundu.
Sözlerinin devamında ise "Ya değişerek, yeni bir ilerlemenin asli motoru olacağız ya da aynı ataletle yerimizde sayacağız. Türkiye'nin sıçrayarak kalkınması bahsinde, ilerde yapacağımız konuşmalarda daha detaylı şeyler söyleyeceğiz" dedi.
"CHP DEĞİŞECEK TÜRKİYE DEĞİŞECEK"
"CHP değişecek Türkiye değişecek" diyen Ekrem İmamoğlu sözlerini sonladırırken, "Doğru; bugün millet, CHP ve onun liderliğindeki muhalefete iktidar vizesi vermedi. Ancak, başka bir doğru daha var: Bu millet, Türkiye'yi sıçratarak zenginleştirecek, güçlü ve adil bir Türkiye'yi inşa edecek bir muhalefeti gördüğünde, yürekten inanıyor ve biliyorum ki, tereddüt etmeden iktidara taşıyacaktır. İşte milletin CHP'yi değişime zorlamasının nedeni budur. Bizim en önemli ve acil görevimiz, hep beraber bu muhalefeti, bu güçlü muhalefeti, Türkiye'yi değiştireceğine halkını inandıran, milletini inandıran muhalefeti hep birlikte var etmektir. Bunu yaratmanın yolu, ülkenin tüm vatanseverlerini birleştiren yeni, kapsayıcı ve güçlü bir vizyonun hikâyesini yazmaktır. Türkiye'nin çoğulcu demokrasiye ve sıçrayarak kalkınmaya ihtiyacı vardır. Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken değişmeye, bunun için yeni bir hikayeye ihtiyacı vardır. Biz de bu milletle bu hikayeyi, hep birlikte yeniden yazacağız. Bir tespit, bir de vaatle bitireyim. Tespitim şu: CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net: CHP değişecek, Türkiye değişecek." ifadelerini kullandı.
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