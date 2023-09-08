Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için “Nezaketi bırakmayın” talimatı! At pazarlığı tescillendi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’na rest çekip yerel seçimlerde her il için kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamasını yapmış ittifak kapılarını kapattığını ima etmişti. CHP ve genel başkanını hedef alan sözleriyle gündemde yankı uyandıran Akşener için Kılıçdaroğlu’nun "Olur öyle açıklamalar, zamanı gelince oturur, konuşuruz" sözleri ikilinin at pazarlığına oturduğunu gözler önüne serdi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun "Akşener'e cevap niteliğinde açıklama yapmayın. Nezaketi elden bırakmayın" talimatı verdiği konuşuluyor.
Genel seçimlerin ardından Türkiye son zamanlarda CHP-İYİ Parti hattındaki süregelen kaos sahnelerine şahitlik ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP cephesini eleştiri bombardımanına tutan Meral Akşener, özellikle İstanbul ve Ankara için ayrı aday çıkaracaklarını belirtmesinin ardından 'iş birliği' söylemi ittifaka açık kapı bıraktığını düşündürdü.
İzmir için Ümit Özlale ismini telaffuz eden İYİ Parti lideri, Muharrem İnce ile de bir araya gelmişti.
AKŞENER'E NEZAKET TALİMATI
İYİ Parti cephesinden gelen peşi sıra açıklamalar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerine "Akşener'e cevap niteliğinde açıklama yapmayın. Nezaketi elden bırakmayın" talimatı verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi Akşener ile at pazarlığı halinde olduğunu akıllara getirdi. Geçtiğimiz günlerde Akşener, yerden yere vurduğu Kılıçdaroğlu ile yan yana gelmiş gülümseyerek tokalaşmıştı.
Ankara kulislerinde ise Akşener'in kapıyı tamamen kapatmadığı ciddi bir teklif gelirse ya da "CHP oturup konuşalım" derse değerlendireceği konuşuluyor.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç'ten dikkat çeken bir çıkış geldi.
Meral Akşener'in sergilediği muğlak tutumu CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın bir isme sorduğunu ifade eden Sevinç, "Bu açıklamalar şu an çok önemli değil, kurultaydan sonra bu işler ciddi ciddi konuşulmaya başlanır" yanıtını aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Akşener'in açıklamaları karşısında sergilediği tavrı da soran Sevinç, CHP'li ismin "Olur öyle açıklamalar, zamanı gelince oturur, konuşuruz noktasında bakıyor Kemal Bey" dediğini aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da konuya kayıtsız kalmadı.
"HANIMEFENDİNİN DERDİ EL YÜKSELTMEK"
Soçi dönüşü açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Hanımefendinin bu yaklaşımı pazarlıkta el yükseltme gayretinden başka bir şey değil. Geride bıraktığımız seçimde masaya bir oturan bir kalkan siyaset anlayışından ne kadar tutarsız siyaset yaptıklarını gördük. Seçim yaklaştıkça aynı manzaraları göreceğimizden milletimizin şüphesi olmamalı. Kimlere ne sözler verildi, kiminle hangi pazarlıklar yapıldı bunların bir kısmı ortaya saçıldı, bir kısmı da ilerleyen günlerde ortaya dökülecektir. Yerel seçimde de kimlere neler verileceğini, hangi kavgaların çıkacağını yenilgilerinin sonunda öğreniriz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masterchef Azize estetik mi yaptırdı? Masterchef Azize kimdir, evli mi, kaç yaşında? İşte yeni hali...
- Bu zararını kimse bilmiyor! Meğer yanlış tüketiyormuşuz! Kahve içmek için en doğru saat...
- İbn-i Sina'nın asırlar önceki tarifi! Diz ağrılarını kökünden söküp atıyor! Sürün ve 5 dk bekleyin...
- Yargı dizisi ne zaman başlıyor 2023? Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3. sezon çekimleri başladı!
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 8-9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
- Polis Akademisi PMYO sınav yerleri açıklandı! 2023 EGM PMYO sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! e-Devlet-pa.edu.tr
- KYK YURT AÇILIŞ TARİHİ 2023 | KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet! turkiye.gov.tr
- Yalı Çapkını bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni bölüm tarihi açıklandı mı? 37. bölüm fragmanı...
- ZEKA TESTİ:Resimde kaç kuş var? Bu bulmacayı sadece dikkat ustaları çözüyor!
- Kek, börek, poğaçalarınıza usta eli değdirecek ipucu! Meğer hep yanlış yapmışız!
- Gelinim Mutfakta puan durumu 8 Eylül 2023! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin bu yıl ki tüm tatil günleri belli oldu! 2023-2024 yılında öğrenciler hangi günler tatil yapacak!