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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için “Nezaketi bırakmayın” talimatı! At pazarlığı tescillendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2023 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için “Nezaketi bırakmayın” talimatı! At pazarlığı tescillendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’na rest çekip yerel seçimlerde her il için kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamasını yapmış ittifak kapılarını kapattığını ima etmişti. CHP ve genel başkanını hedef alan sözleriyle gündemde yankı uyandıran Akşener için Kılıçdaroğlu’nun "Olur öyle açıklamalar, zamanı gelince oturur, konuşuruz" sözleri ikilinin at pazarlığına oturduğunu gözler önüne serdi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun "Akşener'e cevap niteliğinde açıklama yapmayın. Nezaketi elden bırakmayın" talimatı verdiği konuşuluyor.

Genel seçimlerin ardından Türkiye son zamanlarda CHP-İYİ Parti hattındaki süregelen kaos sahnelerine şahitlik ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP cephesini eleştiri bombardımanına tutan Meral Akşener, özellikle İstanbul ve Ankara için ayrı aday çıkaracaklarını belirtmesinin ardından 'iş birliği' söylemi ittifaka açık kapı bıraktığını düşündürdü.

İzmir için Ümit Özlale ismini telaffuz eden İYİ Parti lideri, Muharrem İnce ile de bir araya gelmişti.

AKŞENER'E NEZAKET TALİMATI

İYİ Parti cephesinden gelen peşi sıra açıklamalar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerine "Akşener'e cevap niteliğinde açıklama yapmayın. Nezaketi elden bırakmayın" talimatı verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi Akşener ile at pazarlığı halinde olduğunu akıllara getirdi. Geçtiğimiz günlerde Akşener, yerden yere vurduğu Kılıçdaroğlu ile yan yana gelmiş gülümseyerek tokalaşmıştı.

Ankara kulislerinde ise Akşener'in kapıyı tamamen kapatmadığı ciddi bir teklif gelirse ya da "CHP oturup konuşalım" derse değerlendireceği konuşuluyor.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç'ten dikkat çeken bir çıkış geldi.
Meral Akşener'in sergilediği muğlak tutumu CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın bir isme sorduğunu ifade eden Sevinç, "Bu açıklamalar şu an çok önemli değil, kurultaydan sonra bu işler ciddi ciddi konuşulmaya başlanır" yanıtını aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Akşener'in açıklamaları karşısında sergilediği tavrı da soran Sevinç, CHP'li ismin "Olur öyle açıklamalar, zamanı gelince oturur, konuşuruz noktasında bakıyor Kemal Bey" dediğini aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da konuya kayıtsız kalmadı.

"HANIMEFENDİNİN DERDİ EL YÜKSELTMEK"

Soçi dönüşü açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Hanımefendinin bu yaklaşımı pazarlıkta el yükseltme gayretinden başka bir şey değil. Geride bıraktığımız seçimde masaya bir oturan bir kalkan siyaset anlayışından ne kadar tutarsız siyaset yaptıklarını gördük. Seçim yaklaştıkça aynı manzaraları göreceğimizden milletimizin şüphesi olmamalı. Kimlere ne sözler verildi, kiminle hangi pazarlıklar yapıldı bunların bir kısmı ortaya saçıldı, bir kısmı da ilerleyen günlerde ortaya dökülecektir. Yerel seçimde de kimlere neler verileceğini, hangi kavgaların çıkacağını yenilgilerinin sonunda öğreniriz" dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’i kızdıracak hamle!
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