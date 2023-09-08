Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için “Nezaketi bırakmayın” talimatı! At pazarlığı tescillendi

"HANIMEFENDİNİN DERDİ EL YÜKSELTMEK"

Soçi dönüşü açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Hanımefendinin bu yaklaşımı pazarlıkta el yükseltme gayretinden başka bir şey değil. Geride bıraktığımız seçimde masaya bir oturan bir kalkan siyaset anlayışından ne kadar tutarsız siyaset yaptıklarını gördük. Seçim yaklaştıkça aynı manzaraları göreceğimizden milletimizin şüphesi olmamalı. Kimlere ne sözler verildi, kiminle hangi pazarlıklar yapıldı bunların bir kısmı ortaya saçıldı, bir kısmı da ilerleyen günlerde ortaya dökülecektir. Yerel seçimde de kimlere neler verileceğini, hangi kavgaların çıkacağını yenilgilerinin sonunda öğreniriz" dedi.