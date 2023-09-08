Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’i kızdıracak hamle! O ismi transfer etti aday gösterecek
14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan 8'li koalisyon yerel seçimler öncesi dağıldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, 'ittifak yok' diyerek bir kez daha gemileri yakarken, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti liderinin danışmanını 'belediye başkanlığı' teklifi ile CHP'ye transfer ettiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi parti içinde krize yol açarken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan 8'li koalisyonda kaos giderek büyüyor. Özellikle masanın iki büyük ortağı Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında kavga kızıştı… İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta "Yerel seçimde ittifak yok" mesajı, kriz yarattı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden 'yolunuz açık olsun' mesajı gelse de Kemal Kılıçdaroğlu, çok konuşulacak bir hamle yaptı.
İYİ Parti'nin Bursa Milletvekili adayı ve Meral Akşener'in danışmanı olan İbrahim Alagöz'ün CHP'ye transfer olduğu açıklandı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde milletvekili olarak seçilemeyen İbrahim Alagöz'ün CHP'ye geçişiyle ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, bugünkü yazısında İbrahim Alagöz'ün CHP'ye 'transfer' sürecini kaleme alırken, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. İşte Saymaz'ın o yazısı:
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Tam da İyi Parti'nin CHP ile arasındaki bütün köprüleri attığı, Ankara ve İstanbul dahil 81 şehirde aday çıkaracağını açıkladığı günlerde "Kör göze parmak" dedirten bir transfer gerçekleşti.
İyi Parti'nin Bursa Milletvekili adayı ve Akşener'in danışmanı İbrahim Alagöz, CHP'ye geçti.
Alagöz'ün rozetini Kılıçdaroğlu taktı.
AKŞENER'İN DANIŞMANI
Alagöz, Bursa'da çok ünlü bir emlakçının oğlu olarak biliniyor. 46 yaşındaki Alagöz, Balkan Göçmenleri Federasyonu'nda etkinlik gösteriyor.
Ailesi DYP kökenli olan Alagöz, kuruluş aşamasında İyi Parti'ye katıldı. Üç yıl Akşener'in danışmanlığını yaptı. 14 Mayıs'ta Bursa 2. Bölge 2. sıradan kontejandan milletvekili adayı gösterildi.
Fakat seçilemedi.
Alagöz'ün iddiasına göre Kılıçdaroğlu, kendisini CHP'ye davet etti.
O da teklifi kabul etti.
Ardından 3 Eylül'de Bursa'da bir düğüne katılan Akşener'in yanına giderek, "Kılıçdaroğlu, bana Nilüfer Belediyesi adaylığını önerdi, kabul ettim" dedi. Akşener de "Hayırlı olsun" diye karşılık verdi.
KILIÇDAROĞLU DAVET ETTİ
Transfer'in içyüzünü öğrenmek için Alagöz'ü aradım.
Alagöz, şu bilgileri verdi:
"Kılıçdaroğlu bizzat aradı ve davet etti. Gittik, göçmen konularını görüştük. Bursa'yı konuştuk. Bir daha davet etti."
Alagöz, 1 Eylül Cuma günü Kılıçdaroğlu ile ikinci kez görüştüğünü kaydetti.
Alagöz:
"Dedi ki 'İbrahim bey, sizinle çalışmak isterim.' Ben de 'Tabii ki' dedim. Birkaç gün süre istedim. Genel başkanımla görüştüm. Müsadesini aldım."
Kılıçdaroğlu, gerçekten Nilüfer Belediye Başkan adaylığı teklif etti mi?
Alagöz'le aramızda şu diyalog geçti:
– Anladığım kadarıyla Nilüfer adaylığınız söz konusu.
Öyle gözüküyor
– Siz de niyetlisiniz.
Nilüfer'de biz evvel ezel CHP'yi destekledik. Aday olmam kadar doğal bir şey yok.
– Siz mi talep ettiniz?
Hayır, bugüne kadar kimseden talepte bulunmadım.
– Kemal Bey'den size geldi bu durumda.
Tabi. Kendisi davet etti zaten.
– "Nilüfer'de sizi değerlendirmek istiyoruz" diye mi?
Genel başkanımla yaptığım görüşme için yorum yapmam.
Bu iddiayı CHP Genel Merkezi'ne de sordum.
CHP'liler adaylık teklif etmediklerini, ancak Alagöz'ün böyle bir talebinin bulunduğunu söylüyor.
CHP'LİLER DE KARŞI
Alagöz transferi İyi Parti'de CHP'ye olan öfkenin katsayısını arttırıyor. İyi Partililer centilmenlikle ve işbirliği ruhuyla bağdaşmadığını ifade ediyor.
Diğer taraftan CHP'nin Bursa milletvekilleri de transfere karşı. Bir milletvekili, "Adayların genel başkan tarafından belirlenmesi doğru değil" diyor. Alagöz'le ilgili itirazını CHP'ye bildirdiğini ifade ediyor.
AKIL TUTULMASI
Aday çıkaracaklarını söylediği günlerde Akşener'in danışmanını transfer etmek hangi aklın ürünüdür?
Bu, İyi Partilileri tahrik etmek değil mi?
Kılıçdaroğlu, hem ittifakı yeniden kurup Bursa'yı AK Parti'den alacaklarını iddia ediyor hem de İyi Partili Alagöz'e rozet takarak, iddiaya göre Nilüfer'i teklif ediyor.
Siz ya İyi Parti ile ittifakı bozmak için bahane arıyorsunuz ya da Bursa'yı ve büyükşehirleri tümden kaybetmek istiyorsunuz. Bu kafayla, geçtim Bursa'yı kazanmayı, Nilüfer'i bile teslim edersiniz.
İyi Parti ayrı aday çıkarırsa CHP dokuz büyükşehir belediyesi ile Bilecik, Kırşehir ve Bolu'yu kaybedebilir. Bu, muhalefet için küçük bir kıyamet sayılır.
O yüzden CHP'liler İyi Parti'yle dağılmak üzere olan ittifakı korumanın olanaklarını yaratmalı. İyi Parti'nin milliyetçi hassasiyetlerini dikkate almakla başlanabilir.
CHP ve İyi Parti, pekala yeni bir müzakere masası kurubilir. Bu masada İyi Parti, aldığı oy oranına denk şekilde yerel yönetimlerde söz sahibi olabilir.
Şöyle düşünün:
CHP, yüzde 22 oyla 2019'da 11'i büyükşehir ve 10'u il olmak 263 belediye alırken, İyi Parti ise yüzde 10 oyla yalnızca 19 ilçe kazandı.
Bu oranın adil olduğunu söylemek mümkün mü?
Değil elbette.
Kaldı ki…
Bir yandan Akşener'in danışmanını ve milletvekili adayını transfer ederken, diğer yandan ittifak müzakeresi yapılamaz.
Bu, masayı bile isteye devirmektir.
Umarım Kılıçdaroğlu, AK Parti'den transfer ettiği Perinaz Mahpeyker Yaman skandalında olduğu gibi yine kötü arkadaş kurbanı olmuyordur.
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