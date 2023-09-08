Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’i kızdıracak hamle! O ismi transfer etti aday gösterecek

AKIL TUTULMASI

Aday çıkaracaklarını söylediği günlerde Akşener'in danışmanını transfer etmek hangi aklın ürünüdür?

Bu, İyi Partilileri tahrik etmek değil mi?

Kılıçdaroğlu, hem ittifakı yeniden kurup Bursa'yı AK Parti'den alacaklarını iddia ediyor hem de İyi Partili Alagöz'e rozet takarak, iddiaya göre Nilüfer'i teklif ediyor.

Siz ya İyi Parti ile ittifakı bozmak için bahane arıyorsunuz ya da Bursa'yı ve büyükşehirleri tümden kaybetmek istiyorsunuz. Bu kafayla, geçtim Bursa'yı kazanmayı, Nilüfer'i bile teslim edersiniz.

İyi Parti ayrı aday çıkarırsa CHP dokuz büyükşehir belediyesi ile Bilecik, Kırşehir ve Bolu'yu kaybedebilir. Bu, muhalefet için küçük bir kıyamet sayılır.

O yüzden CHP'liler İyi Parti'yle dağılmak üzere olan ittifakı korumanın olanaklarını yaratmalı. İyi Parti'nin milliyetçi hassasiyetlerini dikkate almakla başlanabilir.

CHP ve İyi Parti, pekala yeni bir müzakere masası kurubilir. Bu masada İyi Parti, aldığı oy oranına denk şekilde yerel yönetimlerde söz sahibi olabilir.