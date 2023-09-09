Ömer Çelik, İzmir'de gençlere seslendi: Bu güzel ülkeyi Kılıçdaroğlu gibi diktatörlük heveslilerine asla bırakmayacağız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir İl Başkanlığınca Bornova Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Şehir Buluşmaları'nda gençlere seslendi. Çelik, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Bu güzel ülkeyi Kılıçdaroğlu gibi diktatörlük heveslilerine asla bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
AK Parti İzmir İl Başkanlığınca Bornova Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Şehir Buluşmaları'nda gençlerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yarcımdıcı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'li gençlerin, Türkiye'yi ve bölgesini geliştiren, dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden birinin mensupları olduğunu belirtti. Bugün, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 100 yıl sonra "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu ortaya koyduğunu ifade etti.
"NEREDE MEŞRU İKTİDARI ENGELLEMEYE ÇALIŞAN BİR GİRİŞİM OLDUYSA BUNUN SİYASİ AYAĞI HEP CHP OLDU"
CHP'nin de kuruluşunun 101. yılını kutladığını hatırlatan Çelik, "Bugünkü CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ne ilgisi varmış? Çok partili hayata geçtiğimizden beri nerede meşru iktidarı engellemeye çalışan bir girişim olduysa bunun siyasi ayağı hep CHP olmuş. Çıkıp onunla yüzleşecekleri yerde, hak etmedikleri halde Atatürk'ün mirasını sahiplenerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk hatırına CHP'ye oy verenleri de istismar ediyorlar." dedi. Çelik, en önemli meselenin milletin karşısında tutarlı siyaset yürütmek olduğunu söyleyerek, CHP'nin ise seçim zamanında "yalan ittifaklar kurduğunu" ve "gizli pazarlıklar yürüttüğünü" anlattı.
"BOL BOL DEMOKRASİ DEDİLER"
CHP'lilerin seçimlerde "özgürlüklerden" söz ettiğini hatırlatan Çelik, şöyle konuştu:
"Bol bol 'Demokrasi' dediler. Sayın Cumhurbaşkanımıza çıkıp hiç utanmadan 'Diktatör' diyorlar. Şimdi seçim kaybetmesine ve ağır bir yenilgi almasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak için yaptığı şeyleri görünce diktatör nasıl olurmuş hep beraber gözümüzün önünde bir seyrediyoruz ama ona bir şey hatırlatayım ben, siyaset tarihinde diktatörlerin bir özelliği vardır. Diktatörler halklarına karşı tankın topu arkasına saklanmaktadır. Halkla iç içe giremezler. Halkı gördükleri zaman kaçarlar. Bütün siyaset tarihinde böyledir. 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızsa milletiyle beraber tankın, topun tüfeğin üzerine yürüdü."
İZMİR'DE YEREL SEÇİMLER
Ömer Çelik, yerel seçimlerde yeniden zaferi hedeflediklerini dile getirerek, "Hizmet alamamış deyince ilk akla gelen yerlerden biri zaten İzmir. Bu güzel İzmir'imiz, bu belediyenin beceriksizliği ve vizyonsuzluğu yüzünden bütün İzmirli vatandaşlarımızın her birinin hak ettiği hizmetlere bir türlü kavuşamıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı daha da büyüterek bu sefer İzmir'imizi Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla buluşturacağız. Onların bunların demokrasi demesine, özgürlük demesine, hizmet demesine bakmayın. Bunların demokrasisi, bunların özgürlüğü sadece kendilerine çalışır. Bu millete çalışmaz." diye konuştu.
"KARGANIN AĞZINDAKİ PEYNİRİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞAN TİLKİ"
CHP'nin "özgürlük anlayışının", La Fontaine'nin "Karganın ağzındaki peyniri düşürmeye çalışan tilkiyi" anlattığı hikayeyi anımsattığını ifade eden Çelik, şu değerlendirmede bulundu:
"Demokrasi dedi, özgürlük dedi, demokrasiyi kaldırıyorsun, altından Kandil çıkıyor. Özgürlüğü kalkıyorsun, altından PKK çıkıyor. Biz ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Bu güzel ülkeyi, Kılıçdaroğlu gibi diktatörlük heveslilerine asla bırakmayacağız. Ülkemizin önüne çıkanlara terör örgütlerinden destek alanlara, PKK'sına, FETÖ'cülere, bunlara destek verenlere diyorum hepiniz gelin. Bu ülkeyi ne bu diktatörlerine ne de diğerlerine teslim etmeyeceğiz. Büyüteceğiz, cumhuriyetimizi güçlendireceğiz. Bir 9 Eylül günü İzmir'den bir kere daha söz veriyoruz ki bu ülkeye tek gözle bakanlara asla fırsat vermeyeceğiz."
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