Ömer Çelik, İzmir’de gençlere seslendi: Bu güzel ülkeyi Kılıçdaroğlu gibi diktatörlük heveslilerine asla bırakmayacağız

İZMİR'DE YEREL SEÇİMLER

Ömer Çelik, yerel seçimlerde yeniden zaferi hedeflediklerini dile getirerek, "Hizmet alamamış deyince ilk akla gelen yerlerden biri zaten İzmir. Bu güzel İzmir'imiz, bu belediyenin beceriksizliği ve vizyonsuzluğu yüzünden bütün İzmirli vatandaşlarımızın her birinin hak ettiği hizmetlere bir türlü kavuşamıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı daha da büyüterek bu sefer İzmir'imizi Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla buluşturacağız. Onların bunların demokrasi demesine, özgürlük demesine, hizmet demesine bakmayın. Bunların demokrasisi, bunların özgürlüğü sadece kendilerine çalışır. Bu millete çalışmaz." diye konuştu.