Vurgunun bedeli ağır oldu! Kripto tosuncuk Faruk Fatih Özer’e dudak uçuklatan para cezası

REKOR ADLİ PARA CEZASI

Özer kardeşlere verilen rekor hapis cezasının ardından Mahkeme kardeşlere rekor adli para cezası uyguladı. Mahkeme tarafından Özer kardeşlere ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası ödenmesine hükmedildi.