Son dakika: Kapıkule Gümrük Kapısı'nda dev operasyon! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 13 milyon 220 bin TL değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdiği operasyonla 13 milyon 220 bin Türk Lirası değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirdi." açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda 13 milyon 220 bin Türk Lirası değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirildiğini duyurdu.
Gümrük Muhafaza ekiplerimiz Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonla 13 milyon 220 bin Türk Lirası değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirdi.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) September 8, 2023
Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, kaçakçılıkla mücadele kapsamında titiz ve özverili çalışmaları neticesinde… pic.twitter.com/UYR0vmJI4D
Bolat şunları yazdı;
"Gümrük Muhafaza ekiplerimiz Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonla 13 milyon 220 bin Türk Lirası değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirdi.
Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, kaçakçılıkla mücadele kapsamında titiz ve özverili çalışmaları neticesinde ülkemize yasal olmayan yollarla getirilmeye çalışılan, halk sağlığını etkilemeye yönelik yapılan kaçakçılık girişimlerinin önüne geçmeye devam etmektedir.
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