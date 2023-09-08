Son dakika: Kapıkule Gümrük Kapısı’nda dev operasyon! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 13 milyon 220 bin TL değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda 13 milyon 220 bin Türk Lirası değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirildiğini duyurdu.

Gümrük Muhafaza ekiplerimiz Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonla 13 milyon 220 bin Türk Lirası değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirdi.



Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, kaçakçılıkla mücadele kapsamında titiz ve özverili çalışmaları neticesinde… pic.twitter.com/UYR0vmJI4D — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) September 8, 2023

Bolat şunları yazdı;

"Gümrük Muhafaza ekiplerimiz Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonla 13 milyon 220 bin Türk Lirası değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirdi.