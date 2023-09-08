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Son dakika: Kapıkule Gümrük Kapısı'nda dev operasyon! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 13 milyon 220 bin TL değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 08.09.2023 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023
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Son dakika: Kapıkule Gümrük Kapısı’nda dev operasyon! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 13 milyon 220 bin TL değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirildi

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdiği operasyonla 13 milyon 220 bin Türk Lirası değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirdi." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda 13 milyon 220 bin Türk Lirası değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirildiğini duyurdu.

Bolat şunları yazdı;

"Gümrük Muhafaza ekiplerimiz Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonla 13 milyon 220 bin Türk Lirası değerinde kaçak elektronik sigara ve aksamı ele geçirdi.

Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, kaçakçılıkla mücadele kapsamında titiz ve özverili çalışmaları neticesinde ülkemize yasal olmayan yollarla getirilmeye çalışılan, halk sağlığını etkilemeye yönelik yapılan kaçakçılık girişimlerinin önüne geçmeye devam etmektedir.

Operasyonu gerçekleştiren çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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