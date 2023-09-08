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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.09.2023
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilerek tünel kazma girişimi engellendi" denildi.

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