CHP ve ekibinden bir iş bilmezlik daha! Eski sosyal medya sorumlusu “Beceriksizler” diyerek ifşa etti

"35 GÜNDÜR HESAP BENDE DURUYOR"

Ali Sinan Acıoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gün geçmiyor ki CHP'yi yönetenlerin bir "becerisi" daha ortaya çıkmasın değil mi? Buyrun: 3 Ağustos'ta kovulduğum CHP'nin resmî Meta (Facebook, Instagram) muhatabı olduğum için "CHP 100. Yıl" için hazırlanan içerikleri reklam çıkamıyorlarmış... 35 gün sonra fark edebildiler...

2 Ağustos günü, hesapları Eren Erdem ekibine devrederken Meta ile bu konuda mailleşmemiz gerektiğini söylemiştim. Sabahına aceleyle beni kovdular. Alelacele kurumsal mailimi de kapattıkları için Meta yetkilileriyle yazışamadık. 35 gündür hesap bende duruyor ve farkında değiller!"

"BİR DE ÜLKENİN KURUCU PARTİSİNİ YÖNETİYORSUN"

İş bilmezlik öyle bir boyutta ki, hesabı tam yetkiyle devralmak adına dün gece bana Facebook üzerinden "işletme kaldırma talebi" gönderdiler. Tıklasam CHP Facebook hesabı kapanacak... Dua etsinler ki bu işi yapanlar gibi kötü niyetli insanlar değiliz.

Evinde kendi halinde bir iş bilmezliğin belki çok bir haber değeri olmaz ama sen ülkenin kurucu partisini "yönetiyorsun" güya... 25 milyon insanın hayallerinin nasıl tarumar edildiğine dair her gün yeni bir numune sunuyorsunuz başka bir şey değil...