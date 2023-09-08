CHP ve ekibinden bir iş bilmezlik daha! Eski sosyal medya sorumlusu “Beceriksizler” diyerek ifşa etti
Kemal Kılıçdaroğlu talimatıyla CHP’den apar topar kovulan sosyal medya sorumlusu Ali Sinan Acıoğlu, çalıştığı partiye ekibine kin kustu. Acıoğlu’ndan sonra CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve getirilen Eren Erdem’in ve CHP’nin iş bilmezliğini ‘beceriksizliği’ olarak tanımladı. Acıoğlu, CHP’nin sosyal medya idaresini beceremediğini X hesabından yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk kavgaları devam ederken ittifak kanalından ardı ardına gelen darbelere bir de eski sosyal medya sorumlusunun yaptığı son paylaşım eklendi. CHP'nin sosyal medyasından sorumlu olan Ali Sinan Acıoğlu, apar topar görevinden alındığını belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski sosyal medya yöneticisi Ali Sinan Acıoğlu, X hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Acıoğlu'nun paylaşımı, CHP yönetiminin beceriksizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
"35 GÜN SONRA FARKETTİLER"
2 Ağustos günü sosyal medya hesaplarını Eren Erdem ve ekibine devredildiğini belirten Acıoğlu, durumu şu şekilde anlattı:
"CHP 100. Yıl" için hazırlanan içeriklerinin reklamı konusunda Meta ile mail yoluyla iletişime geçilmesi gerektiği söylediğini belirten Acıoğlu, "Sabahına aceleyle beni kovdular. Alelacele kurumsal mailimi de kapattıkları için Meta yetkilileriyle yazışamadık. 35 gündür hesap bende duruyor ve farkında değiller!"
İŞ BİLMEZLİK BOYUT ATLADI
"İş bilmezlik öyle bir boyutta ki..." diyerek söz konusu duruma isyan eden Acıoğlu, Eren Erdem'in ekibinin, hesabı tam yetkiyle devralmak için kendisine Facebook üzerinden "işletme kaldırma talebi" gönderdiklerini belirterek, "Tıklasam CHP Facebook hesabı kapanacak... Dua etsinler ki bu işi yapanlar gibi kötü niyetli insanlar değiliz." ifadelerini kullandı.
"35 GÜNDÜR HESAP BENDE DURUYOR"
Ali Sinan Acıoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Gün geçmiyor ki CHP'yi yönetenlerin bir "becerisi" daha ortaya çıkmasın değil mi? Buyrun: 3 Ağustos'ta kovulduğum CHP'nin resmî Meta (Facebook, Instagram) muhatabı olduğum için "CHP 100. Yıl" için hazırlanan içerikleri reklam çıkamıyorlarmış... 35 gün sonra fark edebildiler...
2 Ağustos günü, hesapları Eren Erdem ekibine devrederken Meta ile bu konuda mailleşmemiz gerektiğini söylemiştim. Sabahına aceleyle beni kovdular. Alelacele kurumsal mailimi de kapattıkları için Meta yetkilileriyle yazışamadık. 35 gündür hesap bende duruyor ve farkında değiller!"
"BİR DE ÜLKENİN KURUCU PARTİSİNİ YÖNETİYORSUN"
İş bilmezlik öyle bir boyutta ki, hesabı tam yetkiyle devralmak adına dün gece bana Facebook üzerinden "işletme kaldırma talebi" gönderdiler. Tıklasam CHP Facebook hesabı kapanacak... Dua etsinler ki bu işi yapanlar gibi kötü niyetli insanlar değiliz.
Evinde kendi halinde bir iş bilmezliğin belki çok bir haber değeri olmaz ama sen ülkenin kurucu partisini "yönetiyorsun" güya... 25 milyon insanın hayallerinin nasıl tarumar edildiğine dair her gün yeni bir numune sunuyorsunuz başka bir şey değil...
"TANIK OLDUKLARIMA BİR DAMLA ÖRNEK"
"Daha önce de dediğim gibi, bir hastalığa teşhis koymak için kişinin tüm kanını almanıza gerek yok, bir damla kanla tahlil eder, tanı koyarsınız. Benim tanıklıklarım, CHP'deki hâkim zihniyetin tahlili için bir damla örnek. Tanıyı siz koyun…
35 gündür gizli saklı değil, tam yetkiyle işletme hesabının bende olduğunu ve Meta resmi muhatabı olduğumu söyledim. Hesapları devrederken odada 5 kişiydik, herkes de şahit... Durumu böylece izah etmeme rağmen durum bu işte..."
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