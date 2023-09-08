CHP'li Bülent Tezcan: Kurultayda değişim çıkar! En güçlü aday Özgür Özel...
CHP'de Ekrem İmamoğlu tarafından Kılıçdaroğlu'na karşı düzenlenen "darbe" toplantısında yer alan CHP'li Bülent Tezcan partideki kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerden önce Kılıçdaroğlu tarafından bakanlık sözü verilen Tezcan "Kurultaydan değişim çıkar. En güçlü aday Özgür Özel." ifadelerini kullandı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı ağır hezimetin ardından istifaya yanaşmayan ve faturayı MYK üyeleri ile danışmanlarına kesen Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarla "yola devam" mesajı vermeye devam ediyor.
İMAMOĞLU'NDAN DARBE TOPLANTISI
Seçimlerdeki mağlubiyet sonrası CHP içinde artan değişim hareketinde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ön plana çıkarken, İmamoğlu'nun düzenlediği Zoom toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. Adeta Kılıçdaroğlu'na karşı darbe toplantısını andıran toplantıda CHP'nin önde gelen isimleri de yer aldı.
ÖZGÜR ÖZEL: ADAYLIĞA ARTIK DAHA FAZLA YAKINIM
Diğer yandan adaylık konusunda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Özgür Özel de çıkışlarına devam ederken Özel "CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna verdiği yanıtta, "Yaşadığımız süreç beni adaylığa o günden daha fazla yaklaştırdı. Bu işin sonunda bir adaylık olursa da o özgüvenim, inancım, kararlılığım var" dedi.
İMAMOĞLU DA ONU İŞARET ETTİ
Özel'in bu tavrı sonrası Ekrem İmamoğlu İBB adaylığına yönelirken yaptığı açıklamalarla da Özel'e destek verdi. İmamoğlu "CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan ismi geçtiği için söylüyorum birisi Özgür Özel'dir" diyerek Kurultay sürecinde Özel'i destekleyeceğiin ilan etti.
"ORTAK HAYALİMİZ VAR"
İmamoğlu'nun bu açıklaması sonrası konuşan Özel ise "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var" dedi, genel başkanlığa aday olacağını açık açık ilan etti.
"BAŞKALARI DA TOPLANTI YAPIYOR"
Bu gelişmeler yaşanırken İmamoğlu'nun Zoom üzerinden yaptığı toplantıya katılan CHP'li Bülent Tezcan da toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tezcan "Onlar bu değişim ihtiyacını gören ve bununla ilgili sorumluluk duygusuyla bir araya gelip konuşan, sohbet eden, tartışan arkadaşlar. Bizim dışımızda da tartışanlar bir araya gelenler var." ifadeleriyle savundu.
TEZCAN BOMBAYI BIRAKTI: KURULTAYDAN DEĞİŞİR ÇIKAR
Tezcan bugün yaptığı açıklamada ise değişim ateşini bir kez daha harlarken "Kurultaydan değişim çıkar. En güçlü aday Özgür Özel." ifadelerini kullandı.
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