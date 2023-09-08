CHP’li Bülent Tezcan: Kurultayda değişim çıkar! En güçlü aday Özgür Özel...

"BAŞKALARI DA TOPLANTI YAPIYOR"

Bu gelişmeler yaşanırken İmamoğlu'nun Zoom üzerinden yaptığı toplantıya katılan CHP'li Bülent Tezcan da toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tezcan "Onlar bu değişim ihtiyacını gören ve bununla ilgili sorumluluk duygusuyla bir araya gelip konuşan, sohbet eden, tartışan arkadaşlar. Bizim dışımızda da tartışanlar bir araya gelenler var." ifadeleriyle savundu.

TEZCAN BOMBAYI BIRAKTI: KURULTAYDAN DEĞİŞİR ÇIKAR

Tezcan bugün yaptığı açıklamada ise değişim ateşini bir kez daha harlarken "Kurultaydan değişim çıkar. En güçlü aday Özgür Özel." ifadelerini kullandı.