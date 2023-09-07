MSB duyurdu: Son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi

SURİYE'DEKİ OPERASYON BÖLGELERİNDE 864 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Aktürk, Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini şu ifadelerle hatırlattı:

"Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 69'u son bir haftada olmak üzere 165 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, Mehmetçik tarafından 24'ü son bir haftada olmak üzere 864 terörist etkisiz hale getirilmiştir."