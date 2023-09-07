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MSB duyurdu: Son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.09.2023
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MSB duyurdu: Son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütlerine yönelik operasyonlarda son bir haftada 39, 1 Ocak'tan itibaren de 1185 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının, devletin bekası, ülkenin savunma ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya, kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeyi azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek şu bilgileri verdi:

"24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 38 bin 528 teröristi etkisiz hale getiren kahraman ordumuzun, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. Bu kapsamda, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1185'e ulaşmıştır."

HUDUDU GEÇEMEDİLER

Aktürk, hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemleriyle korunduğunu, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 667 kişinin yakalandığını belirtti. Yakalananlardan 31'inin FETÖ mensubu olmak üzere 34'ünün terör örgütü üyesi olduğunu bildiren Aktürk, 4 bin 887 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini söyledi. Aktürk, "Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 423'e yükselmiş, yakalananlardan 316'sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 451 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 150 bin 584 olmuştur." ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEKİ OPERASYON BÖLGELERİNDE 864 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Aktürk, Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini şu ifadelerle hatırlattı:

"Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 69'u son bir haftada olmak üzere 165 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, Mehmetçik tarafından 24'ü son bir haftada olmak üzere 864 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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