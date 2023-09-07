MSB duyurdu: Son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütlerine yönelik operasyonlarda son bir haftada 39, 1 Ocak'tan itibaren de 1185 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının, devletin bekası, ülkenin savunma ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya, kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeyi azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek şu bilgileri verdi:
"24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 38 bin 528 teröristi etkisiz hale getiren kahraman ordumuzun, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. Bu kapsamda, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1185'e ulaşmıştır."
HUDUDU GEÇEMEDİLER
Aktürk, hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemleriyle korunduğunu, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 667 kişinin yakalandığını belirtti. Yakalananlardan 31'inin FETÖ mensubu olmak üzere 34'ünün terör örgütü üyesi olduğunu bildiren Aktürk, 4 bin 887 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini söyledi. Aktürk, "Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 423'e yükselmiş, yakalananlardan 316'sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 451 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 150 bin 584 olmuştur." ifadelerini kullandı.
SURİYE'DEKİ OPERASYON BÖLGELERİNDE 864 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Aktürk, Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini şu ifadelerle hatırlattı:
"Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 69'u son bir haftada olmak üzere 165 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, Mehmetçik tarafından 24'ü son bir haftada olmak üzere 864 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DİLEK TAŞI OYUNCU KADROSU RESİMLİ 📺 | Yeni dizi Dilek Taşı gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Oyuncu ve karakterleri...
- Virüsü bakteriyi anında yok ediyor! Bu tarifi yaz kış deneyin! İşte bağışıklığın ilacı...
- Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? EURO 2024 Şampiyonası Elemeleri Türkiye - Ermenistan maçı nerede, hangi statta??
- Aldatmak 36. bölüm canlı izle! Aldatmak 2. sezon yeni bölüm tek parça izle! 7 Eylül ATV canlı yayın
- Kardeşlerim Doruk öldü mü? ATV Kardeşlerim Onur Seyit Yaran kimdir, diziden ayrıldı mı, neden?
- 15 bin TL sel yardımı nasıl alınır, kimlere verilecek? İstanbul sel yardımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
- AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU EKRANI | Aile destek zam geldi mi 2023- 2024? Aile Destek Programı nedir? Eylül ayı ödeme tarihi...
- Kuruluş Osman yeni sezon tarihi ATV 2023-24 | Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman, hangi gün yayınlanacak?
- TOKİ’den 81 ilde konut, işyeri ve arsa müjdesi geldi! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı başvuru şartları neler?
- AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2023-24 | Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Güz dönemi kayıtları...
- 2-4 YILLIK ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR 2023 PDF LİSTESİ | YKS boş kontenjanlar, başarı sıralamaları açıklandı mı? Üniversite taban puanları, ek tercih 2023 kılavuzu...
- Devlet destekli ödemelere %60 üstü zam ayarı! 7’den 70’e 7.619 TL maaş! e-Devletten başvurana verilecek! Evde bakım, Engelli maaşı, 65 yaş, SED…