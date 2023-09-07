CHP’ye bir darbe de yandaş Yılmaz Özdil’den! “Kemal Kılıçdaroğlu beni kovdu” dedi fondaş medyayı yerden yere vurdu
Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Sözcü’den kovulduğunu açık açık beyan eden CHP’li Yılmaz Özdil, yaptığı açıklamalarıyla CHP liderinin medya oyununu açığa çıkardı. Fondaş Halk TV, Sözcü TV, Odatv ve TELE 1'i CHP’nin mutant medyası olarak değerlendiren Özdil, CHP’nin bu kurumlara para yağdırdığını belirterek Kılıçdaroğlu’nun kumpasını bir bir açıkladı. Ayrıca Özdil, yerel seçimlerde de AK Parti’nin galip geleceğini öngördüğünü belirtti.
Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu hakkında çıkan haberlere bir de Özdil'in 'mutant medya ve kumpas' değerlendirmesi eklendi. Kılıçdaroğlu talimatıyla Sözcü'den kovulan CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil, yandaş medya ve Kılıçdaroğlu illegal ilişkisinin sırlarını masaya döktü. Konuşmasında Kılıçdaroğlu'na öfke kusan Özdil, Halk TV'den Sözcü TV'ye, Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv'den TELE 1'e, CHP'nin güdümündeki medya unsurlarını 'mutant' olarak tanımladı. Özdil, "Yeni CHP mutant medyaya para vermeye devam ettiği sürece Meral Akşener'e, Muharrem İnce'ye ağır saldırıların devam etmesi ve ana muhalefet maskesiyle AK Parti'ye yerel seçimin de hediye edilmesi kaçınılmaz" dedi.
Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden sonra yerel seçimlere aylar kala CHP'de iç savaş devam ediyor. İçeride süren küçük hesaplaşmaların yanı sıra bir taraftan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan ancak bir taraftan da ittifaka açık kapı bırakıp muğlak bir tutum sergilemeye devam eden Meral Akşener, kaset kumpasının kurbanı olan Muharrem İnce ile de el sıkışıyor.
Tüm bu olaylar sıcaklığını korurken Yılmaz Özdil'in açıklamaları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
MUTANT MEDYA VURGUSU
Özdil, "Yeni CHP mutant medyaya para vermeye devam ettiği sürece Meral Akşener'e, Muharrem İnce'ye ağır saldırıların devam etmesi ve ana muhalefet maskesiyle AK Parti'ye yerel seçimin de hediye edilmesi kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.
Özdil'in bu sözleri, 14-28 Mayıs döneminde CHP medyasının hışmına uğrayan Muharrem İnce ve Meral Akşener'i akıllara getirdi.
YEREL SEÇİMLERİ KAYBETME ENDİŞESİ
Kılıçdaroğlu ve avanesi tarafından Sözcü'den kovulduğunu açık açık belirten Özdil, "Yeni CHP'de peş peşe ortaya saçılan kepazelikleri artık görmek istemeyenler bile gördüğü için, Kılıçdaroğlu ve politbürosunun kumpasıyla meslekten attırılmaktan onur duyuyorum" demişti.
KİRALIK GAZETECİ MEVSİMİ
Özdil, geride bıraktığımız günlerde de CHP'li isimlerin yerel seçimler öncesi para saçtığını söyleyip, 'kiralık gazeteciler' bombasını patlatmıştı;
"Yerel seçimde yeniden aday olmak isteyen bazı CHP'li belediye başkanları, kiralık gazetecilere para ödemeye başladı, sıra aday adaylarının gazeteci kiralamasına geldi"
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