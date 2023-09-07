CHP’ye bir darbe de yandaş Yılmaz Özdil’den! “Kemal Kılıçdaroğlu beni kovdu” dedi fondaş medyayı yerden yere vurdu

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden sonra yerel seçimlere aylar kala CHP'de iç savaş devam ediyor. İçeride süren küçük hesaplaşmaların yanı sıra bir taraftan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan ancak bir taraftan da ittifaka açık kapı bırakıp muğlak bir tutum sergilemeye devam eden Meral Akşener, kaset kumpasının kurbanı olan Muharrem İnce ile de el sıkışıyor.

Tüm bu olaylar sıcaklığını korurken Yılmaz Özdil'in açıklamaları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.