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Başsavcılık düğmeye bastı! Muhammed Yakut İspanya'dan istendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.09.2023
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Başsavcılık düğmeye bastı! Muhammed Yakut İspanya’dan istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bülten kararı çıkarılan Muhammed Yakut'un İspanya'dan iadesini talep etti.

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