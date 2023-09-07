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Son dakika | Kırklareli'nden acı haber! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

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Giriş Tarihi: 07.09.2023 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023
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Son dakika | Kırklareli’nden acı haber! Ölü sayısı 6’ya yükseldi

Son dakika haberi... Sel felaketinin yaşandığı Kırklareli'nde ölü sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp olarak aranan Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı.

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