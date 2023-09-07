28 Şubat zihniyeti yeniden üredi! Yaşlı adamdan başörtülü kadınlara taciz: Bu kadarına ne gerek var?
Başörtüsü düşmanlığına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Pendik’te 80 yaşında olduğunu öne süren yaşlı bir adam başörtülü kadınlara sözlü tacizde bulundu. Bir grup kadını başörtüsü taktığı için eleştiren adam “Bu kadar kapanmaya ne gerek var” ifadeleriyle dini değerler hakkında fetva verdi. Sosyal medyada yankı uyandıran görüntülerde, çevredekilerin tepki vermesi üzerine yaşlı adamın olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Son zamanlarda başörtüsüne yönelik saldırılarıyla büyük tepki gören 28 Şubat zihniyeti adeta bir vaka haline geldi. Geçtiğimiz günlerde marmarayda seyehat eden bir kadın yolcu başörtülü kadını hedef alırken bir otobüste de aynı çirkin saldırı baş göstermişti. Bunun peşi sıra Trabzon'da bir hastanede yaşlı bir kadının başörtülü kadınlara ağza alınmayacak hakaretleri ve küfürleri gündemde sıcaklığını korurken bu kez aynı zihniyet Pendik'te türedi. 80 yaşındaki bir adamın başörtülü kadınlara yönelik sözlü tacizi infiale sebep oldu.
FETVA VERDİ
Sosyal medyada büyük tepki çeken videoda 80 yaşındaki adam kapalı bir kadına giderek, "Bu kadar kapanmanızın bir anlamı var mı?" diyerek dini kurallar hakkında fetva verdi.
Tepkilerin ardından yaşlı adam olay yerinden uzaklaştı.
"O DEVİR ÇOKTAN KAPANDI"
Erdoğan, "Sizin kim olduğunuzu biliyoruz. Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı, bu milleti de onların kölesi olarak görenlerin devri çoktan kapanmıştır. Kendi özgürlük alanını diğerlerinin haklarının eşiğinde sınırlamayı bilmeyen faşist zihniyet hem milletimiz hem yargı önünde hesap vermeye mahkumdur." ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı açıklama:
"MİLLETİN ATTIĞI BU ŞAMARDAN HALA DERS ALMADINIZ"
"Milletimizi karamsarlığa sürükleyenler her mecrayı kullanıyor. Otobüslerde, metrolarda, yolda insanlarımızı taciz etme noktasında küstahlıklarla daha çok karşılaşmaya başladık. Hiç kimse kusura bakmasın. Sırf yabancı diye, sırf başı örtüşü diye insanlara hakaret etmek asla kabul edebileceğimiz bir davranış değildir. Kim olduğunuzu biliyoruz. Niçin böyle yaptığınızı biliyoruz. Biz hala aynı şeyi söylüyoruz. Başaramayacaksınız. Bunu 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta gördük, milletin attığı bu şamardan hala ders almadınız, akıllanmadınız."
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