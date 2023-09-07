28 Şubat zihniyeti yeniden üredi! Yaşlı adamdan başörtülü kadınlara taciz: Bu kadarına ne gerek var?

Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası yaptığı açıklama:

"MİLLETİN ATTIĞI BU ŞAMARDAN HALA DERS ALMADINIZ"

"Milletimizi karamsarlığa sürükleyenler her mecrayı kullanıyor. Otobüslerde, metrolarda, yolda insanlarımızı taciz etme noktasında küstahlıklarla daha çok karşılaşmaya başladık. Hiç kimse kusura bakmasın. Sırf yabancı diye, sırf başı örtüşü diye insanlara hakaret etmek asla kabul edebileceğimiz bir davranış değildir. Kim olduğunuzu biliyoruz. Niçin böyle yaptığınızı biliyoruz. Biz hala aynı şeyi söylüyoruz. Başaramayacaksınız. Bunu 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta gördük, milletin attığı bu şamardan hala ders almadınız, akıllanmadınız."