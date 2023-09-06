Seçim döneminde manipülasyon yapan ve kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut İspanya'da yakalandı
Son dakika haberine göre seçim döneminde sosyal medyada yalan ve manipülatif paylaşımlarla algı yapan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammed Yakut, İspanya'nın kuzeyinde yakalandı. Olayla ilgili daha önce birlikte hareket ettikleri iddiasıyla Uçankuş TV ve internet sitesinin sahibi Can Tanrıyar tutuklanmıştı.
Hakkında kırmızı bülten bulunan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı. Yakut için savcılığın iade talebinde bulunacağı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı öne sürülen Muhammed Yakut hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Muhammed Yakut'a video paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge, fotoğraf gibi aktarımında bulunduğu, Yakut'un video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettikleri iddiasıyla Uçankuş TV ve internet sitesinin sahibi Can Tanrıyar tutuklanmıştı.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Savcılık, Muhammed Yakut hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartmıştı. Savcılık, Yakut hakkında uluslararası seviyede aranması amacıyla kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne talep yazısı göndermişti.
Interpol'ün Genel Sekreterliği'nce de uygun görülen talep üzerine şüpheli Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Şüpheli Muhammed Yakut'un yer tespitinin yapılarak Türkiye'ye iadesi için başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin İnterpol Birimleriyle iletişime geçildi.
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