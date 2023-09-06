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Muhammed Yakut kimdir, kaç yaşında? Muhammed Yakut yakalandı mı, suçu ne?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
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Muhammed Yakut kimdir, kaç yaşında? Muhammed Yakut yakalandı mı, suçu ne?

"Muhammed Yakut kimdir, kaç yaşında?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Seçim öncesinde hükümet aleyhinde yaptığı yayınlar ile gündeme gelen Muhammed Yakut, İspanya’nın Santander şehrinde yakalandı. İşte detaylar...

"Muhammed Yakut kimdir, kaç yaşında? Muhammed Yakut yakalandı mı, suçu ne?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan Muhammed Yakut'la ilgili kırmızı bülten kararı çıkarılmıştı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

İSPANYA'DA YAKALANDI

Milli İstihbarat Teşkilatı, Muhammed Yakut'un yerini tespit etmesinin ardından İspanyol yetkililer ile temasa geçti ve Yakut'a yönelik İspanyol güvenlik güçleri operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı gerekçesiyle Muhammed Yakut hakkında soruşturma başlatmıştı. Yakut hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından 6 Mayıs'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran savcılık, şüpheli ile ilgili kırmızı bülten talebini Adalet Bakanlığına göndermişti.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

YouTube ve Twitter gibi sosyal medya ortamlarında Deliler Delisi lakabıyla tanınıyordu. Muhammed Yakut, 1972 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Babası Hacı Hasan Yakut'dur. Muhammed Yakut, Ankara'da bir yağ fabrikasının sahibidir. Sosyal meydanın gündemine bir anda giren Muhammed Yakut'un sabıkasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Yakup'un suç dosyasında 14 ayrı kayıt bulunuyor. Muhammed Yakut, evlidir ve çocukları vardır.

İşte Diyarbakırlı Muhammed Yakut'un suç dosyası:

*Hakaret (12 Ekim 2022)
*Yağma(kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma) (27 Aralık 2021)
*Tehdit (12 Temmuz 2017)
*Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (26 Mart 2006)
*Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, yağma (31 Mayıs 2012)
*Hakaret, şantaj, tehdit (1 Şubat 2011)
*Kasten yaralama (30 Mayıs 2007)
*Elektrik hırsızlığı (31 Mart 2005)
*6136 sayılı, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet (8 Şubat 2001)
*Sahtecilik (8 Şubat 2001)
*Yağma (1 Ocak 2000)

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