"Kripto Tosuncuk" Faruk Fatih Özer yargılandığı davada flaş gelişme! Mahkeme hakimine türkülü savunma

TÜRKÜLÜ SAVUNMA: YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR

Devamında ise tutuklu sanık Özer, "Bu davanın tek sebebi internette bulunan Türkiye ve başka ülkelerdeki siyasilerle bulunan fotoğraflarımdır. Hiçbiriyle de ticari bir ilişkim olmamıştır. Şahsıma atılan 2 milyar dolarla kaybolduğun iftirası bana zarar verdi.

Sayın bakanlara ve milletvekillerine de iftiralar atıldı. Kaostan beslenen kötü varlıklar benim iflasımı kullandılar. Benim sabrım da dolmak üzere. Konuşmamı Musa Eroğlu'num dörtlüğüyle bitirmek istiyorum. Geçtiğim feleğin çemberinden.. yolun sonu görünüyor." diyerek beraatini talep etti.