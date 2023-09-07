Borsa İstanbul 2023’e damga vuracak! Yatırımcıların yüzü gülüyor

BIST 100 endeksinin hacim rekoru 24 Ağustos'ta 224,9 milyar lira ile kırılırken, endekste yaz aylarında günlük ortalama işlem hacmi de 120 milyar lira oldu.

Sektör bazlı incelendiğinde bütün sektörlerin 2023'ü kazançla tamamladığı görülürken, en çok kazandıran yüzde 112,4 ile taş toprak oldu. Bankacılık sektörü de yıl başından bu yana yüzde 61,3 yükseliş kaydetti.

Hisse bazlı bakıldığında BIST 100 endeksindeki hisselerin 83'ü değer kazanırken, en çok getiriyi yüzde 727 ile Borusan Mannesmann Boru Sanayi, yüzde 325 ile Alfa Solar Enerji ve yüzde 233 ile Oyak Çimento sağladı. En çok kaybettiren ise yüzde 62 ile Çan2 Termik AŞ oldu.