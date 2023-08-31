31 Ağustos 2023, Perşembe
Ankara Halk Ekmek Fabrikası’ndaki rüşvet belgelendi! Mansur Yavaş geri adım attı
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan rüşvet skandalını belgeleriyle ortaya çıkardı. Skandalın ardından fabrikaya müfettiş atanırken Mansur Yavaş paniğe kapıldı. Konuyu savcılığa taşıdı. Yavaş tarafından tanık olarak gösterilen Hakan Han Özcan, "Ankaralıların hakkını söke söke, sonuna kadar savunurum" açıklamasını yaptı.
Giriş Tarihi: 31.08.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 19:41
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