Ankara Halk Ekmek Fabrikası’ndaki rüşvet belgelendi! Mansur Yavaş geri adım attı

"SİYASETİ ADLİYE KORİDORLARINA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Halk Ekmek iddiamız var. Zaten müfettiş göndererek bu iddiamızı kabul ettiler. Durumdan rahatsız olup savcılığa başvurulmazdı.

Yavaş işin içinden çıkmak için beni de tanık olarak göstermiş. Göstersin ben şeref duyarım Ankaralıların hakkını söke söke, sonuna kadar savunurum. Ankaralı hemşerilerim rahat olsun.