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Ankara Halk Ekmek Fabrikası’ndaki rüşvet belgelendi! Mansur Yavaş geri adım attı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan rüşvet skandalını belgeleriyle ortaya çıkardı. Skandalın ardından fabrikaya müfettiş atanırken Mansur Yavaş paniğe kapıldı. Konuyu savcılığa taşıdı. Yavaş tarafından tanık olarak gösterilen Hakan Han Özcan, "Ankaralıların hakkını söke söke, sonuna kadar savunurum" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 31.08.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 19:41
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Ankara Halk Ekmek Fabrikası’ndaki rüşvet belgelendi! Mansur Yavaş geri adım attı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında CHP'li ABB'nin iştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmak isteyen insanlardan rüşvet alındığını açıkladı.

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Ankara Halk Ekmek Fabrikası’ndaki rüşvet belgelendi! Mansur Yavaş geri adım attı

APAR TOPAR MÜFETTİŞ YOLLADI

Rüşvet vererek 200 kişinin işe alındığını vurguladı. Özcan'ın ortaya çıkardığı rüşvet skandalı gündeme bomba gibi düşerken Yavaş, apar topar konunun araştırılması için müfettiş yolladı.

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Ankara Halk Ekmek Fabrikası’ndaki rüşvet belgelendi! Mansur Yavaş geri adım attı

Konunun savcılığa intikal etmesi ile skandalı kabul eden CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, Özcan'a tanıklık etmesi için çağrı yaptı.

Yavaş'ın çağrısına katıldığı canlı yayında cevap veren Özcan, yaşanan skandala ilişkin belgeleri de göstererek olayın gerçekliğini ispatladı.

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Ankara Halk Ekmek Fabrikası’ndaki rüşvet belgelendi! Mansur Yavaş geri adım attı

"SİYASETİ ADLİYE KORİDORLARINA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Halk Ekmek iddiamız var. Zaten müfettiş göndererek bu iddiamızı kabul ettiler. Durumdan rahatsız olup savcılığa başvurulmazdı.

Yavaş işin içinden çıkmak için beni de tanık olarak göstermiş. Göstersin ben şeref duyarım Ankaralıların hakkını söke söke, sonuna kadar savunurum. Ankaralı hemşerilerim rahat olsun.

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Ankara Halk Ekmek Fabrikası’ndaki rüşvet belgelendi! Mansur Yavaş geri adım attı

Biz bedel ödemeye hazırız. Yavaş adliye koridorlarına çekmeye çalışıyor siyaseti. Biz vatandaşımızın hakkını adliye koridorlarında da savunuruz. Biz bu gelenekten geliyoruz. Allah'a hamd olsun geçmişte de bükülmedik şimdi de bükülmeyiz" ifadesini kullandı.