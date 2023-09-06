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İstanbul'da selin sebebi mazgallar mı? Kavurucu günler sonrası toz birikmesi mi yaşandı? A Haber ekranlarında çarpıcı yorum...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
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İstanbul’da selin sebebi mazgallar mı? Kavurucu günler sonrası toz birikmesi mi yaşandı? A Haber ekranlarında çarpıcı yorum...

İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken çok sayıda evi de su bastı. Valilikten yapılan açıklamaya göre 2 kişi hayatını kaybederken, metrekareye 125 kilogram yağış düştü. Diğer yandan sağanak yağışa yazı yaşanan kuraklığın neden olmuş olabileceği iddia edildi. İşte detaylar...

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.



2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Valilik 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Araçların üst üste bindiği sağanak sonrası metrekareye 125 kg yağış düştüğü bildirildi. Sağanağın sele sebep olmasının ise yazın yaşanan kuraklık olabileceği iddia edildi.

SEBEP MAZGALLAR MI?

A Haber canlı yayınında konuşan Gazeteci Hikmet Genç, "Sadece aniden bastıran yağmurla ilgili değil aynı zamanda yazın uzun süre yağmur yağmayınca mazgallar tozla yapraklarla birtakım atıklarla birikiyor. Daha sonra yağmur yağınca mazgallar tıkanıyor."

"Mazgallar sürekli yağış olunca açık kalıyor ancak uzun süre yağmur yağmayınca doğal olarak sel oluyor" dedi.

5 KİŞİ HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağanakta 2 kişinin hayatını kaybettiğini, su taşkınından etkilenen 5 kişinin hastaneye nakledildiğini bildirdi.

Koca, İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanağın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "İstanbul'da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hasta kabulünün sürdüğünü ve Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edildiğini belirten Koca, olayla ilgili 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapıldığını kaydetti.

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