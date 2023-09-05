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İzmir'de 28 Şubat zihniyeti! Kapalı kadınlara çirkin saldırı: Atatürkçüyüz biz böyle insanlar görmek istemiyoruz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2023 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023
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İzmir’de 28 Şubat zihniyeti! Kapalı kadınlara çirkin saldırı: Atatürkçüyüz biz böyle insanlar görmek istemiyoruz

İzmir'in Foça ilçesinde bir kadın, sokakta gördüğü çarşaflı kadınlara sözlü saldırıda bulundu. Atatürkçü olduğunu belirten kadın, "Böyle insanlar görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Her fırsatta tercihlere saygı duyulması gerektiğini söyleyen fakat kendi görüşlerine aykırı bir durum olduğunda saldırıya geçen kesim, bu kez kendini İzmir'de gösterdi.

Foça ilçesinde sokakta yürüyen yaşlı bir kadın, yanından geçen çarşaflı kadınlara sözlü saldırı gerçekleştirdi.

'BÖYLE İNSAN GÖRMEK İSTEMİYORUZ'

"Böyle insan görmek istemiyoruz" diyerek çarşaflı kadınları hedef alan şahıs, "Kapatın gözlerinizi" tepkisine "Kapatamam" yanıtını verdi.

'ATATÜRKÇÜYÜZ BİZ'

Çarşaflı kadın, "Sen de açmışsın kendini biz sana bir şey diyor muyuz?" sözleriyle kendisini savununca yaşlı kadın bu kez "O zaman çocuğu da sokun çarşafa. Atatürkçüyüz biz" ifadelerini kullandı.

Saldırıya uğrayan kadın ise "Size ne çocuğumuzdan. Bizim kendi tercihimiz" dedi.

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