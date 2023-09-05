İzmir’de 28 Şubat zihniyeti! Kapalı kadınlara çirkin saldırı: Atatürkçüyüz biz böyle insanlar görmek istemiyoruz

'ATATÜRKÇÜYÜZ BİZ'

Çarşaflı kadın, "Sen de açmışsın kendini biz sana bir şey diyor muyuz?" sözleriyle kendisini savununca yaşlı kadın bu kez "O zaman çocuğu da sokun çarşafa. Atatürkçüyüz biz" ifadelerini kullandı.