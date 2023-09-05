Ekrem İmamoğlu’nun tavşan adayı Özgür Özel HALK TV’de resmen Kemal Kılıçdaroğlu’na meydan okudu: Kem küm etmiyorum adayım

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun hedefinin 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak olduğu bu süreçte de CHP'nin başında güvendiği bir ismin yer almasını istediği kulislerde konuşuluyor.



İmamoğlu'nun bugün yaptığı açıklamalarla CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığını destekleyen sözleri 'tavşan' aday formülünü açık ederken İmamoğlu'nun 2028 planını da gözler önüne serdi.

TAVŞAN ADAY NEDİR?

Siyaset arenasında yarışta bir makam için adaylığını açıklayan "tavşan adayın" amacı kendi adına oy topladıktan sonra beraber çalıştığı kişi adına seçimden çekilmesidir. Tavşan aday aslında kendisinin değil, önceden anlaşma yaptığı başka bir adayın kazanmasını sağlamaya çalışır.