"Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? Kabine Toplantısı'nın konuları, kararları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında iki haftada bir gerçekleştiriliyor. Özellikle son dönemlerde gündeme gelen vergisiz cep telefonu sebebiyle Kabine Toplantısı kararları merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu son yaptığı açıklamada sene sonuna kalmadan konunun netleştirileceğini ifade edilmişti. İşte toplantının yeni takvimi...