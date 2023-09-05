Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? Kabine Toplantısı'nın konuları, kararları neler?
"Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ardından Kabine Toplantısı tarihi merak konusu haline geldi. Normalde iki haftada bir Pazartesi günleri gerçekleşen Kabine Toplantısı, Başkan Erdoğan'ın yurtdışı seyahati nedeniyle takvimde değişikliğe uğradı. İşte toplantının yeni takvimi...
"Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? Kabine Toplantısı'nın konuları, kararları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında iki haftada bir gerçekleştiriliyor. Özellikle son dönemlerde gündeme gelen vergisiz cep telefonu sebebiyle Kabine Toplantısı kararları merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu son yaptığı açıklamada sene sonuna kalmadan konunun netleştirileceğini ifade edilmişti. İşte toplantının yeni takvimi...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN VAR MI?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün (5 Eylül salı) Beştepe'de Kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmeler ile ekonomi yine sıcak başlıklar olacak.
1- Rusya-Ukrayna savaşı ve etkileri ile Karadeniz Tahıl Koridoru, Kabine'nin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı, 9-11 Eylül tarihleri arasında Hindistan'da yapılacak G-20 liderler zirvesi ile 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu hazırlıklarının da değerlendirilmesi bekleniyor.
EKONOMİK GELİŞMELER
2- Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için atılacak adımlar ve enflasyona karşı ek tedbirler ele alınacak. Konutta, ikinci el otomobillerde fahiş fiyatların da toplantıda gündeme geleceği belirtiliyor.
3- Geçen hafta Irak'ın kuzeyindeki stratejik noktalar Kandil ve Asos'a TSK hava harekâtı düzenlemişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kritik hedeflerin imha edildiği harekâta ilişkin Kabine'ye brifing verecek.
4- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın düzensiz göçe karşı son dönemde yoğunlaşan çalışmalar, alınan tedbirler ve sınır dışı edilen düzensiz göçmenlere ilişkin son rakamları paylaşacağı belirtiliyor.
5- Yeni dönemde hükümetin öncelikleri arasında yer alan deprem bölgesinde afet konutlarının hızlandırılması ve bölgenin kalkındırılması görüşülecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konutların yapımında gelinen son aşamaya dair Kabine'yi bilgilendirmesi bekleniyor.
5 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
1- Rusya-Ukrayna savaşı ve etkileri ile Karadeniz Tahıl Koridoru, Kabine'nin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı, 9-11 Eylül tarihleri arasında Hindistan'da yapılacak G-20 liderler zirvesi ile 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu hazırlıklarının da değerlendirilmesi bekleniyor.
EKONOMİK GELİŞMELER
2- Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için atılacak adımlar ve enflasyona karşı ek tedbirler ele alınacak. Konutta, ikinci el otomobillerde fahiş fiyatların da toplantıda gündeme geleceği belirtiliyor.
3- Geçen hafta Irak'ın kuzeyindeki stratejik noktalar Kandil ve Asos'a TSK hava harekâtı düzenlemişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kritik hedeflerin imha edildiği harekâta ilişkin Kabine'ye brifing verecek.
4- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın düzensiz göçe karşı son dönemde yoğunlaşan çalışmalar, alınan tedbirler ve sınır dışı edilen düzensiz göçmenlere ilişkin son rakamları paylaşacağı belirtiliyor.
5- Yeni dönemde hükümetin öncelikleri arasında yer alan deprem bölgesinde afet konutlarının hızlandırılması ve bölgenin kalkındırılması görüşülecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konutların yapımında gelinen son aşamaya dair Kabine'yi bilgilendirmesi bekleniyor.
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- Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta? Kabine Toplantısı'nın konuları, kararları neler?
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