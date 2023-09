Başkan Erdoğan ile Miçotakis arasında kritik zirve! Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis’ten dikkat çeken Türkiye mesajı

HALKLAR ARASI ETKİLEŞİM ÜZERİNDE DURULDU

Yunanistan'ın da iki halk arasındaki etkileşimin artmasını arzuladığını belirten Yerapetritis, iki halkın mensuplarının günlük yaşamda hiçbir zorluk olmaksızın birlikte var olabileceğini vurguladı.

Yerapetritis, her iki ülkeyi de karşı taraftan her yıl ziyaret eden yüzbinlerce turistin bunun bir kanıtı olduğunu belirterek, "Ancak bunun da ötesinde, Yunanistan ve Türkiye'nin 2023'te karşı karşıya kaldığı trajik kayıplar vesilesiyle bir kez daha görüldü ki her iki halk da her zaman birbiri için insani ilgi ve alakasını koruyor. Bu insaniyet belki de iki halkı birleştiren en önemli ortak özellik." diye konuştu.