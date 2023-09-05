Başkan Erdoğan ile Miçotakis arasında kritik zirve! Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis’ten dikkat çeken Türkiye mesajı

"İKİ ÜLKENİN İŞ BİRLİĞİ EKONOMİYLE SINIRLI KALMAYACAK"

Türkiye ve Yunanistan'ın turizm ve ulaşım gibi alanlarda ortak fayda sağlayacak hedefler ortaya koyabileceğini kaydeden Yerapetritis, bu tür alanlarda işbirliğinin iki komşu ülkeye sağlayacağı faydanın çok büyük olacağını ve ekonomiyle sınırlı kalmayacağını vurguladı.

Yerapetritis, "Zaten bu nedenle turizm ve ulaşım pozitif gündemde başı çekiyor." diye konuştu.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÜVEN İLİŞKİSİNE ÖNCELİK VERİLMELİ"

Yunan Bakan, iki ülke arasında süregelen sorunlar için ise şöyle konuştu:

"İkili ilişkilerde yıllardır çözülemeyen sorunların çözümü için benimsenmesi gereken yeni bakış açısının, iki ülke arasında samimiyet ve güven ilişkisi kurulmasına öncelik vermesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Adım adım ilerletilmeye çalışılan diyalog süreci ancak bu önkoşulla başarılı olabilir. Bu süreç, her zaman uluslararası hukukun prensiplerine tam saygı ile dışişleri bakanları tarafından yönlendirilecek ve siyasi diyaloğa, pozitif gündeme, güven artırıcı tedbirlere yansıyacaktır. Bu şekilde, faydalı ve somut sonuçlar elde edebilmek adına sürekli takip, ortak bir yaklaşım ve yüksek hesap verebilirliği olacak."