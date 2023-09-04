Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında futbol sohbeti: Sparta Prag'daki futbolcunun adını soracağım
Dünya medyasının takip ettiği Soçi Zirvesi sona ererken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin vedalaşırken futbol üzerine sohbet etti. Başkan Erdoğan'ın Putin'e "Sparta Prag’da ki futbolcunun adını soracağım" ifadesini kullanmasının ardından Başkan Erdoğan'ın bu sözleri 'Acaba hangi futbolcu?' sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bir araya geldi. Tüm dünyanın merakla takip ettiği zirvede Rus Sanatoryum'daki görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü.
Toplantı, yaklaşık 1,5 saatlik heyetler arası görüşmenin ardından baş başa çalışma yemeğiyle devam etti. Daha sonra ikili ortak basın açıklamasında bulundu.
KİM BU FUTBOLCU?
Sona eren zirvenin ardından vedaşlaşma anında Başkan Erdoğan ve Putina arasında ilginç bir diyaloga sahne oldu.
Başkan Erdoğan'ın "Bende bekliyorum" sözlerine Putin'in "Anlaşıldı temas halinde olalım iyi yolculuklar" görüldü. Başkan Erdoğan'ın ise devamında "Sparta Prag'da ki futbolcunun adını soracağım" sözleri 'Acaba hangi futbolcu?' sorusunu akıllara getirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA'DAN AYRILDI
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle geldiği Rusya'nın Soçi şehrinden günübirlik çalışma ziyaretini tamamlayarak Türkiye'ye döndü.
Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Ankara'ya geldi.
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