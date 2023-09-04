Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında futbol sohbeti: Sparta Prag’daki futbolcunun adını soracağım





KİM BU FUTBOLCU?

Sona eren zirvenin ardından vedaşlaşma anında Başkan Erdoğan ve Putina arasında ilginç bir diyaloga sahne oldu.

Başkan Erdoğan'ın "Bende bekliyorum" sözlerine Putin'in "Anlaşıldı temas halinde olalım iyi yolculuklar" görüldü. Başkan Erdoğan'ın ise devamında "Sparta Prag'da ki futbolcunun adını soracağım" sözleri 'Acaba hangi futbolcu?' sorusunu akıllara getirdi.