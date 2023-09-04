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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı böyle karşıladı! Karadeniz vurgusu dikkat çekti

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Giriş Tarihi: 04.09.2023 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı böyle karşıladı! Karadeniz vurgusu dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere "TUR" uçağıyla Rusya'ya geldi. Putin, Başkan Erdoğan'ı Soçi'de karşılarken ikili arasındaki sohbette Karadeniz vurgusu dikkat çekti.

Dünyanın beklediği tarihi görüşme başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda Krasnodar Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdür Yardımcısı İgor Bogdaşev, Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Soçi'ye geldi.

PUTİN KAPIDA KARŞILADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Erdoğan'ı görüşmenin gerçekleşeceği binanın kapısında karşıladı.Kapıda kısa bir sohbet eden ikilinin görüşmesinde Karadeniz vurgusu dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, Soçi'nin çok güzel olduğunu belirtirken, Putin, bölgenin yeşil bir alan olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan'da Soçi'nin Karadeniz bölgesi gibi yeşillik alan olduğu dile getirdi.

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