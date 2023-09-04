Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı böyle karşıladı! Karadeniz vurgusu dikkat çekti

PUTİN KAPIDA KARŞILADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Erdoğan'ı görüşmenin gerçekleşeceği binanın kapısında karşıladı.Kapıda kısa bir sohbet eden ikilinin görüşmesinde Karadeniz vurgusu dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, Soçi'nin çok güzel olduğunu belirtirken, Putin, bölgenin yeşil bir alan olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan'da Soçi'nin Karadeniz bölgesi gibi yeşillik alan olduğu dile getirdi.