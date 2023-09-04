CHP’li belediyelerden ulaşıma peş peşe zam! İstanbul, Ankara, İzmir, ve Antalya’nın ardından sıra Çanakkale’de...

ANKARA'DA DA TOPLU ULAŞIMA %57'LİK BİR ZAM

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım 2021'daki ilk meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı.

Burada yaptığı konuşmada Yavaş, "Ben esnafa 'Bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" demişti.

Ancak Yavaş, verdiği hiçbir sözü tutmadığı gibi ulaşım konusunda da dediklerini unuttu.