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Muharrem İnce’den Meral Akşener’e yeşil ışık: Seçim öncesi sürpriz ziyaret!

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Giriş Tarihi: 04.09.2023 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023
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Muharrem İnce’den Meral Akşener’e yeşil ışık: Seçim öncesi sürpriz ziyaret!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edeceği duyuruldu. Sürpriz görüşme sonrası İnce'nin basın mensuplarıyla bir araya geleceği bildirildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Çarşamba günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.

İnce ve Akşener görüşmesinin saat 14.00'te başlayacağı belirtildi. Görüşme sonrasında İnce'nin gazetecilerin sorularını cevaplayacağı belirtildi.
Muharrem İnce, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine üyelik üzerinden ittifak kurulması çağrısı yapmıştı.

14 Mayıs seçimleri öncesi CHP ve FETÖ'nün kumpasına uğrayan ve adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında 8'li koalisyonu eleştirmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeyen ve sonrasında kaset kumpası sonucu adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yerel seçim yarışına gireceklerini belirtmişti. Şimdiden 2 aday belirlediklerini aktardı. İnce, Mahir Bakan'ın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Ali Çetinkaya'nın ise Nazilli Belediye Başkanı adayı olduğunu duyurmuştu.

81 ilde kendi adaylarını gösterip göstermeyecekleri konusunda da İnce, "Gönül 81 ilde de seçime girmek ister ama o kadar yapımız olur mu, onu henüz bilmiyorum" demişti.

8’li koalisyonu ’İnce’ kıyım doğradı
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