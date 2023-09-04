Muharrem İnce’den Meral Akşener’e yeşil ışık: Seçim öncesi sürpriz ziyaret!

81 ilde kendi adaylarını gösterip göstermeyecekleri konusunda da İnce, "Gönül 81 ilde de seçime girmek ister ama o kadar yapımız olur mu, onu henüz bilmiyorum" demişti.

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