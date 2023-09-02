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Göktaşı mı düştü, depremi tetikler mi 2023? Meteor (göktaşı) düşerse ne olur? Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.09.2023 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023
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Göktaşı mı düştü, depremi tetikler mi 2023? Meteor göktaşı düşerse ne olur? Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep...

"Türkiye'ye meteor mu düştü, depremi tetikler mi?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep ve çevre illerden görülen bir göktaşı düştüğü iddiası vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Konuya ilişkin görünütüler sosyal medyadan da paylaşılırken, birçok kişi meteor hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, haberin detayları...

"Türkiye'ye meteor mu düştü, depremi tetikler mi?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep ve çevre illerden görülen bir göktaşı düştüğü iddiası vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Konuya ilişkin görünütüler sosyal medyadan da paylaşılırken, birçok kişi meteor hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, haberin detayları...

TÜRKİYE'YE GÖKTAŞI MI DÜŞTÜ?

Akşam saatlerinde gökyüzünden parlayan bir cismin düştüğü görüldü.

Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep başta olmak üzere bir çok şehirde göründü.

Konuyla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

METEOR NEDİR?

Göktaşları bazen Dünya'nın atmosferine girer. Atmosfere giren göktaşlarına meteor denir. Genellikle kum tanesiyle çakıl taşı arasındaki büyüklüklerde olan meteorlar atmosferde yanar.

METEOR DÜŞMESİ NEDEN OLUR, NEYE SEBEP OLUR?

Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir.

Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

METEOR DÜŞMESİ DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Meteor düşümesinin hava olaylarıyla bir ilgisi bulunmamaktadır.

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