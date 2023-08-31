Tahıl Koridoru'nda en kritik rol Türkiye'de! Rusya Karadeniz planını ilan etti! Dünyanın gözü diplomasi trafiğinde
Rusya'nın Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından yaşanan diplomasi trafiği sürüyor. Dünya genelinde milyonlarca kişinin yeniden tahıla ulaşmasını sağlayacak anlaşmada gözler Türkiye'ye döndü. Masada birçok plan yer alırken, Rusya'nın kendi planı da netleşti. İşte Moskova'nın Karadeniz planı ve Türkiye'nin oynayacağı kritik rol...
Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.
Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlaması ve çatışmanın Karadeniz'e de sıçramasının ardından tansiyon zirve yaptı. Tahıl anlaşmasının uzatılmaması ise milyonlarca insanın temel gıdaya erişimine darbe vurdu.
Karadeniz'deki tahıl anlaşmasının yeniden devreye girebilmesi için masada pek çok plan var.
ABD merkezli Wall Street Journal'ın Washington'ın alternatif bir rota belirlemek için Türkiye ile görüştüğünü yazmasının ardından Rusya'nın planı da sızmıştı.
Rusya'nın da kendi alternatif planını oluşturduğu ve bu kapsamda Türkiye ile görüşmeler gerçekleştirdiği de sıkça dile getirilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile plan resmen dünyaya ilan edildi.
PLANIN MERKEZİNDE TÜRKİYE VAR
Moskova, plan kapsamında Rusya'nın Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye indirimli fiyatla bir milyon ton tahıl göndereceğini, bu tahılın Türkiye'de işlenerek en çok ihtiyaç sahibi ülkelere gönderileceğini duyurdu.
Aynı açıklamada Lavrov ve Türk mevkidaşı Hakan Fidan'ın yapacakları görüşmede konuyu masaya yatıracakları bilgisine de yer verildi.
BAKAN FİDAN BUGÜN MOSKOVA'YA GİDİYOR
Açıklamanın Bakan Fidan'ın Moskova ziyaretinden saatler önce yapılması ise dikkatlerden kaçmadı.
Dışişleri Bakanlığı Fidan'ın Rusya ziyaretine ilişkin dün resmi sitesi üzerinden bir açıklama yayınlamış ve şu ifadelere yer vermişti: "Sayın Bakanımız, 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörülmektedir."
İlk başta 120 gün süreyle yapılan anlaşma önce 19 Kasım 2022'de, ardından 19 Mart 2023'te uzatılmıştı. İlk imzanın atılmasından beri geçen 355 günde 1004 gemi toplam 1144 sefer yaptı. İstanbul Boğazı'ndan 32.8 milyon ton tahıl taşındı.
DÜNYANIN GÖZÜ ERDOĞAN - PUTİN ZİRVESİNDE
Önümüzdeki günlerde yapılması beklenen Erdoğan - Putin zirvesinde ise bu planın resmiyet kazanabileceği dile getiriliyor.
Ankara ve Moskova görüşmenin yapılacağını teyit etmiş durumda. Ancak henüz resmi bir tarih açıklanmış değil.
ABD merkezli Bloomberg kritik görüşmenin 8 Eylül'de Rusya'da yapılabileceğini bildirmiş, Londra merkezli Middle East Eye ise görüşmenin 4 Eylül'de yapılacağını yazmıştı.
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