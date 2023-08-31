Tahıl Koridoru’nda en kritik rol Türkiye’de! Rusya Karadeniz planını ilan etti! Dünyanın gözü diplomasi trafiğinde

Karadeniz'deki tahıl anlaşmasının yeniden devreye girebilmesi için masada pek çok plan var.

ABD merkezli Wall Street Journal'ın Washington'ın alternatif bir rota belirlemek için Türkiye ile görüştüğünü yazmasının ardından Rusya'nın planı da sızmıştı.

Rusya'nın da kendi alternatif planını oluşturduğu ve bu kapsamda Türkiye ile görüşmeler gerçekleştirdiği de sıkça dile getirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile plan resmen dünyaya ilan edildi.