Tahıl Koridoru’nda dünyanın umudu Türkiye! Anlaşma tekrardan masada! Rusya’dan açıklama: Türkiye’ye indirimli tahıl...

TAHIL ANLAŞMASI GÖRÜŞMEDE TEKRARDAN ELE ALINACAK



İstanbul'da imzalanan ve geçtiğimiz Temmuz ayında Rusya'nın uzatmama kararı aldığı tahıl anlaşması konusunun da bu görüşmede ele alınacağı bildirilen açıklamada, "Geçtiğimiz 17 Temmuz tarihinde askıya alınan, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatına dair durum tartışılacak" denildi.

TÜRKİYE'YE 1 MİLYON TON TAHIL TEDARİK ETME GİRİŞİMİ GÖRÜŞÜLECEK



Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye sağlanacak olan 1 milyon ton Rus tahılının sevkiyatı konusunun da bu görüşmede değerlendirileceği belirtilen açıklamada, "Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türk işletmelerinde işlenmek ve en çok ihtiyaç duyan ülkelere sevk edilmek üzere Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton Rus tahılının indirimli fiyatla tedarikini organize etme girişiminin uygulanmasına yönelik parametreler üzerinde çalışmayı planlıyor. Bu planı 'Karadeniz Anlaşması'na' alternatif en uygun anlaşma olarak görüyoruz" denildi.