Tahıl Koridoru'nda dünyanın umudu Türkiye! Anlaşma tekrardan masada! Rusya'dan açıklama: Türkiye'ye indirimli tahıl...
Dünyanın gözü Türkiye'nin öncülüğünde yürütülen Tahıl Koridoru Anlaşması’na tekrardan çevrildi. Rusya'nın anlaşmayı iptal ettiğini duyurmasının ardından, dünya basınında Türkiye’nin ve Başkan Erdoğan’ın kritik rolünden sıklıkla bahsediliyor. Geçtiğimiz saatlerde Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton tahıl tedarik etme girişimini görüşeceğini açıkladı. Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmede Tahıl Anlaşması da tekrardan masaya yatırılacak.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da yarın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.
"ÜST VE YÜKSEK DÜZEYDEKİ SİYASİ DİYALOG GELİŞİYOR"
Açıklamada, Hakan Fidan'ın bakanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk kez Rusya'yı ziyaret edeceği belirtilerek, "Uluslararası olumsuz duruma ve üçüncü ülkelerin baskısına rağmen üst ve yüksek düzeydeki siyasi diyalog gelişiyor" denildi.
Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmeye vurgu yapılarak, "Fidan ve Lavrov arasındaki yaklaşan görüşmede en üst düzey ve üst düzey yeni bir temas programının görüşmesi planlanıyor" ifadeleri kullanıldı.
TAHIL ANLAŞMASI GÖRÜŞMEDE TEKRARDAN ELE ALINACAK
İstanbul'da imzalanan ve geçtiğimiz Temmuz ayında Rusya'nın uzatmama kararı aldığı tahıl anlaşması konusunun da bu görüşmede ele alınacağı bildirilen açıklamada, "Geçtiğimiz 17 Temmuz tarihinde askıya alınan, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatına dair durum tartışılacak" denildi.
TÜRKİYE'YE 1 MİLYON TON TAHIL TEDARİK ETME GİRİŞİMİ GÖRÜŞÜLECEK
Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye sağlanacak olan 1 milyon ton Rus tahılının sevkiyatı konusunun da bu görüşmede değerlendirileceği belirtilen açıklamada, "Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türk işletmelerinde işlenmek ve en çok ihtiyaç duyan ülkelere sevk edilmek üzere Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton Rus tahılının indirimli fiyatla tedarikini organize etme girişiminin uygulanmasına yönelik parametreler üzerinde çalışmayı planlıyor. Bu planı 'Karadeniz Anlaşması'na' alternatif en uygun anlaşma olarak görüyoruz" denildi.
TAHIL KORİDORU ANLAŞMASININ GEÇMİŞİ
Türkiye'nin ev sahipliğinde Ukrayna, Rusya Federasyonu ve BM teknik heyetleri mayısın başında İstanbul'da görüşürken, 10-11 Mayıs'ta da ülkelerin savunma bakan yardımcılarının katılımıyla dörtlü formatta bir araya gelinmişti.
Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dörtlü formattaki toplantılara yönelik değerlendirmesinde, "İstanbul'daki toplantı olumlu geçti. Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor." ifadesini kullanmıştı.
30 MİLYON TONDAN FAZLA TAHIL TAŞINDI
Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan tahıl koridorundan geçen tahıl miktarı 30 milyon 250 bin tonu aştı.
Devam eden sevkiyat kapsamında Ukrayna limanlarından ayrılan gemi sayısı 951'e ulaştı.
Koridordan geçen tahılların yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşındı.
TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK
Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan adımlardan da bahsedilen açıklamada, Fidan ve Lavrov'un, Astana süreci ile başlayan Suriye konulu toplantıları ve Türkiye - Suriye ilişkilerinin normalleşmesi sürecinin de ele alacağı aktarıldı.
ANA GÜNDEM MADDESİ TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI
Açıklamada, Türkiye - Ermenistan ilişkilerinin yeniden geliştirilmesi, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların ardından bölgede yeni ulaşım kanallarının açılmasına dair girişimler, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi, Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşlarının güvenliği, Akkuyu NGS'deki çalışmalar ve Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi ile ilgili girişimlerin de ele alınacağı ifade edilirken Ege'de çıkan orman yangınlarında Rusya'nın desteğinin de konuşulacağı belirtildi.
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