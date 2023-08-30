İstanbul’da başörtülü kadına çirkin saldırı! Yolculardan sert tepki: Haddini bileceksin
İstanbul’da Marmaray’da yaşanan skandal bir olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddialara göre bir yolcu yanında oturan bir kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. 28 Şubat zihniyetini anımsatan çirkin saldırı diğer yolcular tarafından tepki gördü. Saldırgan kadın “Milletin giyimine karışma” diyen bir gence “Kolunu kırarım” şeklinde yanıt verdi.
28 Şubat zihniyeti bitmek bilmediği gibi her geçen gün yeni bir skandalı daha gündeme getiriyor.
SALDIRGAN TEHDİT ETTİ
Olay yerinde bulunan bir genç ise yaşanılanlara tepki gösterince saldırganın tehdidiyle karşılaştı.
Genç, kadına "Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı" diyerek tepki gösterdi. Bu tepki üzerine kadın ise "Kolunu kırarım" şeklinde yanıt verdiği görüldü.
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