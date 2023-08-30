İstanbul’da başörtülü kadına çirkin saldırı! Yolculardan sert tepki: Haddini bileceksin

Genç, kadına "Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı" diyerek tepki gösterdi. Bu tepki üzerine kadın ise "Kolunu kırarım" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

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