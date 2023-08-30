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İstanbul’da başörtülü kadına çirkin saldırı! Yolculardan sert tepki: Haddini bileceksin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2023 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023
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İstanbul’da başörtülü kadına çirkin saldırı! Yolculardan sert tepki: Haddini bileceksin

İstanbul’da Marmaray’da yaşanan skandal bir olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddialara göre bir yolcu yanında oturan bir kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. 28 Şubat zihniyetini anımsatan çirkin saldırı diğer yolcular tarafından tepki gördü. Saldırgan kadın “Milletin giyimine karışma” diyen bir gence “Kolunu kırarım” şeklinde yanıt verdi.

28 Şubat zihniyeti bitmek bilmediği gibi her geçen gün yeni bir skandalı daha gündeme getiriyor.

İstanbul Marmaray'da bugün akşam saatlerinde başörtülü bir kadının hemcinsi tarafından uğradığı çirkin saldırı gündemi çalkaladı. İddialara göre bir şahıs, yanında oturan kadının başörtüsünü açmaya çalıştı.

SALDIRGAN TEHDİT ETTİ

Olay yerinde bulunan bir genç ise yaşanılanlara tepki gösterince saldırganın tehdidiyle karşılaştı.

Genç, kadına "Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı" diyerek tepki gösterdi. Bu tepki üzerine kadın ise "Kolunu kırarım" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

Marmaray’da başörtülü kadına çirkin saldırı MARMARAY'DA BAŞÖRTÜLÜ KADINA ÇİRKİN SALDIRI

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