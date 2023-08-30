28 Şubat zihniyeti Kıbrıs’ta hortladı! Başörtülü öğrenciye diplomasını vermek istemediler | Emine Erdoğan’a mektup yazdı









"ANNEM" DİYEREK EMİNE ERDOĞAN'A YAZDI: ÇULLANIP ZORLA BAŞÖRTÜMÜ ÇIKARDILAR

Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a mektup yazan Y.B. yaşadıklarını şu satırlarla anlattı:

Ben Y. B. Bu yıl Girne Anafartalar Lisesi'nden mezun oldum. Siz benim örnek aldığım, annem gibi gördüğüm biri olduğunuz için yaşadığım travmayı size anlatmak istedim. 18 yaşını doldurduğum gün Rabbimin emri gereği kapandım ve okul mezuniyet gecesine diplomamı almak için bu şekilde gittim. Ancak okul idarecileri ve bazı öğretmenler beni okuldan kovdu. Müdür muavini beni diplomamı almam için okula geri çağırdı ve diplomamı başörtülü alabilmem için tüm okula karşı durdu. Ama sınıf öğretmenim Gaye Kırcalılar ve idareci Zehra Kafesci üzerime çullanıp zorla başörtümü çıkardılar. Gözyaşlarım sel oldu ama yine de acımadılar. Ne olur bize yardım edin okullarımıza başörtülü gidebilelim."