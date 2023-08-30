28 Şubat zihniyeti Kıbrıs'ta hortladı! Başörtülü öğrenciye diplomasını vermek istemediler | Emine Erdoğan'a mektup yazdı
28 Şubat zihniyetini hortlatmak, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkını elinden almak isteyenler yeniden hortladı. KKTC Girne Anafartalar Lisesi’nde öğrenim gören Y.B. başörtüsünü çıkarması için şiddete maruz kaldı. Yaşadığı zulmü yazdığı mektupla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’a anlattı.
ZORLA ÇIKARDILAR
"Başını açmaması halinde diploma alamayacağı" söylenen Y.B. gözyaşları içerisinde okuldan ayrıldı. Olayın ardından Müdür Yardımcısı Burcay Türkman, diplomayı başörtülü haliyle kendisinin vereceğini söyleyerek Y.B.'yi geri çağırdı.
Ancak iddiaya göre, diploma verildiği sırada iki öğretmen, bu kez de Y.B.'nin başörtüsünü şiddet uygulayarak zorla çıkardı. Y.B. diplomasını gözyaşları içerisinde aldı.
Olay, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na aktarılsa da şu ana kadar bir girişimde bulunulmadı. KKTC'de yaşanan başörtüsü skandalına tepkiler de beraberinde geldi. Ada basını yaşanan skandalı manşetlerine taşırken STK'lar ise hiçbir açıklama yapmayarak konunun dışında kalmayı tercih etti.
"ANNEM" DİYEREK EMİNE ERDOĞAN'A YAZDI: ÇULLANIP ZORLA BAŞÖRTÜMÜ ÇIKARDILAR
Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a mektup yazan Y.B. yaşadıklarını şu satırlarla anlattı:
Ben Y. B. Bu yıl Girne Anafartalar Lisesi'nden mezun oldum. Siz benim örnek aldığım, annem gibi gördüğüm biri olduğunuz için yaşadığım travmayı size anlatmak istedim. 18 yaşını doldurduğum gün Rabbimin emri gereği kapandım ve okul mezuniyet gecesine diplomamı almak için bu şekilde gittim. Ancak okul idarecileri ve bazı öğretmenler beni okuldan kovdu. Müdür muavini beni diplomamı almam için okula geri çağırdı ve diplomamı başörtülü alabilmem için tüm okula karşı durdu. Ama sınıf öğretmenim Gaye Kırcalılar ve idareci Zehra Kafesci üzerime çullanıp zorla başörtümü çıkardılar. Gözyaşlarım sel oldu ama yine de acımadılar. Ne olur bize yardım edin okullarımıza başörtülü gidebilelim."
Müdür Yardımcısı Burcay Türkman'ın da okulda yaşanan başörtüsü skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a mektup gönderdiği öğrenildi.
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