Başkan Erdoğan’dan Büyük Zafer’in 101. yılında önemli mesajlar: Tüm senaryoları yırtıp attık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.

TÜM SENARYOLARI YIRTIP ATTIK

Büyük Taarruz'un üzerinden 101 yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçtiği şu dönemde milletçe aynı hissiyat, azim, kararlılıkla Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında görüldüğü gibi kenetlendik. Ülkemizi terör örgütlerinin saldırıları, küresel, siyasi ve ekonomik güç aygıtlarının sinsi emelleriyle birliğimize yönelik nice tuzaklarla dize getirmek isteyenlere milletçe eyvallah etmedik. Milli iradenin üstünlüğü ilkesine hep birlikte bağlı kalarak tüm oyunları bozduk, tüm senaryoları yırtıp attık.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Bu milletin yiğit evlatları yeni devletler kurmak için 1000 yıl önce Anadolu kapılarını sonuna kadar açarken hangi ülkünün peşindeyse 3 kıta 7 iklime hükmeden devletini yıkmak için üzerine saldıranlara karşı hangi hissiyatla ise hamdolsun bugün de Türkiye Yüzyılı vizyonu aynı ideal yolu yürüyüşüne devam etmektedir. Sözünden bestesinden, icrasından jurisine kadar bu eserin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ülkemizde birileri ısrarla bir kısmı yalan, bir kısmı yanlış, bir kısmı çarpıtma ürünü hezeyanla milletimizi çukura itmeye çalışıyor. Herşeyi sadece yaşadığımız andan itibaren göstermeye kalkanlar asla masum değildir.