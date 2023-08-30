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CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun korumaları vatandaşı darp etti: Sen başkana ne söylersin lan deyip pata küte geldiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2023
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CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun korumaları vatandaşı darp etti: Sen başkana ne söylersin lan deyip pata küte geldiler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın son etap açılışında İmamoğlu'nu eleştiren bir vatandaş korumalar tarafından darbedildi. Yaşanan darp sonrası açıklamalarda bulunan Seçkin Türk "Sen başkana ne söylersin lan denilerek pata küte geldiler." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın son etap açılışında eleştiren bir vatandaş, korumalar tarafından darbedildi.

AKŞENER'E YANIT: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın son etabı olan Küçükpazar ve Eminönü istasyonlarının açılışına katıldı. Açılışın ardından Eminönü istasyonunda tramvaya binen İmamoğlu, yolculuk sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Aday göstermek istediğimiz arkadaşlar yeteri kadar öz güvenli davranamadılar, ateşten gömleği giydiremedik." sözlerinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak." dedi.

ELEŞTİRİDE BULUNAN VATANDAŞA KORUMALAR SALDIRDI

Tramvay Feshane istasyonuna geldiğinde İmamoğlu ve beraberindekiler araçtan indi. İmamoğlu'nun burada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirmesi nedeniyle tramvayın Eminönü'ne hareket etmemesi yolcuların tepkisine yol açtı.

Bir vatandaşın, "Sıcakta 5 çocukla rezil olduk, açılış yapılacaksa yapılsın, daha sonra tramvay hareket etsin." diye bağırması üzerine İmamoğlu, bu kişiyi yanına çağırdı.

HAKARET ETMEMESİNE RAĞMEN SALDIRDILAR

Seçkin Türk isimli başka bir vatandaşın da İmamoğlu'na tepki göstermesi üzerine korumalar müdahale etti. Bu sırada darbedilen Türk, iki görevli tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu'na ağır bir eleştiri veya hakarette bulunmadığını ileri sürerek, "Bu kadar rezillik olmaz, yazıktır, günahtır, millet trenin içerisinde kaldı. Ne hakaret var ne bir şey." dedi.

"SEN BAŞKANA NE SÖYLERSİN LAN"

Eyüp'ten Eminönü'ne gitmek istediğini anlatan Türk, "Aracın sıcak olması ve vatandaş olarak mağdur olduğumuzdan dolayı biraz veryansın ettik. Geldik bu tarafa doğru çıktık. Ondan sonra 'Sen başkana ne söylersin lan' denilerek pata küte geldiler." diye konuştu.

Türk, gazetecilere yüzündeki ve boynundaki darp izlerini göstererek, şikayetçi olacağını söyledi.

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