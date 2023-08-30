CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun korumaları vatandaşı darp etti: Sen başkana ne söylersin lan deyip pata küte geldiler

HAKARET ETMEMESİNE RAĞMEN SALDIRDILAR

Seçkin Türk isimli başka bir vatandaşın da İmamoğlu'na tepki göstermesi üzerine korumalar müdahale etti. Bu sırada darbedilen Türk, iki görevli tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu'na ağır bir eleştiri veya hakarette bulunmadığını ileri sürerek, "Bu kadar rezillik olmaz, yazıktır, günahtır, millet trenin içerisinde kaldı. Ne hakaret var ne bir şey." dedi.