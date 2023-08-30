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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kara Harp Okulu Diploma Töreni'nde flaş açıklamalar

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Giriş Tarihi: 30.08.2023 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kara Harp Okulu Diploma Töreni’nde flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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