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İstanbul'un çilesi: İmamoğlu! İETT otobüsü alev alev yandı! O anlar kamerada

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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İstanbul’un çilesi: İmamoğlu! İETT otobüsü alev alev yandı! O anlar kamerada

İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkının sıkıntılarıyla uğraşmak, büyükşehirdeki refahı sağlamak yerine seçim döneminde miting miting il il gezdi. Yapılacağı vaat edilen projelerin 'yapılmaması'nın yanı sıra, hizmet bütçesi kullanarak kendi PR'ını yapmaya çalışan İmamoğlu, skandalları şok etkisi yaratıyor. Geçtiğimiz günlerde denize düşen İETT'nin ardından bu kez, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde içinde yolcu bulunan İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcular şoför tarafından tahliye edilirken alev alev yanan otobüs kameraya yansıdı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm oluyor. Haliç, İmamoğlu'nun elinde can çekişirken, İBB'ye ayrılan bütçelerle kendi PR'ını yapan İmamoğlu, vatandaş 'hizmet' beklerken, seçim döneminde miting miting gezdi.

CHP'DE SON DÜZLÜK! 31 MART KURTULUŞ GÜNÜ

İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.

Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine 'algı' siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun 'PR' girişimleri bir bir patlarken, vatandaşlara çektirdiği çile de bitmek bilmedi.

İETT OTOBÜSÜ DENİZE DÜŞTÜ!

Geçtiğimiz günlerde CHP'li İBB'nin ulaşımdaki rezaletlerine bir yenisi daha eklenmişti. Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü denize düşmüştü.

İMAMOĞLU BIKTIRDI! İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde içinde yolcu bulunan İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcular şoför tarafından tahliye edilirken alev alev yanan otobüs kameraya yansıdı.

Atakent Mahallesi'nde bir İETT otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoför otobüsün motor kısmından dumanların çıktığını fark edince yolcuları tahliye etti. Alevler kısa sürede otobüsü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken o anlar kameraya yansıdı.

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