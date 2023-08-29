İstanbul’un çilesi: İmamoğlu! İETT otobüsü alev alev yandı! O anlar kamerada

Atakent Mahallesi'nde bir İETT otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoför otobüsün motor kısmından dumanların çıktığını fark edince yolcuları tahliye etti. Alevler kısa sürede otobüsü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken o anlar kameraya yansıdı.

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