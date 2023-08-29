Galatasaray Molde maçı canlı izle! 29 Ağustos 2023 Galatasaray - Molde maçı kesintisiz şifresiz donmadan canlı yayın...

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke puanından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, bu turda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda da Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibini eleyerek play-off turuna çıktı.