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Galatasaray Molde maçı canlı izle! 29 Ağustos 2023 Galatasaray - Molde maçı kesintisiz şifresiz donmadan canlı yayın...

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Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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Galatasaray Molde maçı canlı izle! 29 Ağustos 2023 Galatasaray - Molde maçı kesintisiz şifresiz donmadan canlı yayın...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Molde ile play-off turu rövanş maçına çıkacak. Karşılaşma, Rams Park Stadyumu'nda gerçekleşecek ve hakemlik görevini Szymon Marciniak üstlenecek. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'yı görevlendirmesi halinde, Molde ile yapılacak rövanş maçında sahada yer alabilecek. Ancak Zaha ve Ziyech, maçta süre alamayacak oyuncular arasında yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçı heyecanı yaşanıyor. Galatasaray, ilk maçta 3-2'lik skorla üstünlük sağladığı Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak. Galatasaray, bu maçta avantajını koruyarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. İşte, Galatasaray Molde maçı canlı izlemek için detaylar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Norveç'in Molde ekibini konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maç, EXXEN platformundan yayımlanacak.

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke puanından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, bu turda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda da Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibini eleyerek play-off turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda eşleştiği Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazandı. Galatasaray, rakibi ile yapacağı rövanş maçında da istediği sonucu alarak "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırmaya çalışacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Mannsverk, Kaasa, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Eikrem.

GALATASARAY - MOLDE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Molde maçı 29 Ağustos Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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