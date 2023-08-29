Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesinin perde arkası! Abdulkadir Selvi’den A Haber’de aktardı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bugün gerçekleşen kritik görüşme yaklaşık 1 saaat sürdü. Bahçeli, görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı. İki lider gazetecileri selamladıktan sonra Erdoğan, Bahçeli'nin konutundan ayrıldı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber'de Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde ele alınan konulara yönelik A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Bahçeli, görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı. İki lider gazetecileri selamladıktan sonra Erdoğan, Bahçeli'nin konutundan ayrıldı. Daha sonra Bahçeli de konuttan ayrıldı.
EN SON 13 TEMMUZ'DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ
Başkan Erdoğan, Bahçeli ile en son 13 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesi bir saat sürmüştü.
Görüşmenin odak noktası, İsveç'in NATO üyeliği konusu ve emekli maaşları olmuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNİN ŞİFRELERİ A HABER'DE!
Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber'de Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmenin perde arkasına ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Abdulkadir Selvi'nin açıklamalarında yer alan satış başları şu şekilde:
BAHÇELİ'DEN AKŞENER'E: ELİNİ TUTAN MI VAR!
Kritik zamanlarda iki lider bir araya geliyor ve kritik kararlar alıyorlar. Bu kararlar ise hem siyasi istikrar açısından hem de ekonomik istikrar açısında önemli bir nokta oluyor.
Meral Akşener'in 'tüm partilere seçimlere ayrı ayrı girelim' şeklinde çağrı yaptığı dönemde, Devlet Bahçeli ise bu söyleme cevap vererek 'Elini tutan mı var biz Cumhur İttifakı olarak seçimlere gireceğiz' ifadesini kullanmıştı.
"İLERİYE DÖNÜK KARARLAR ALINIYOR"
Aynı saatlerde, belki de eş zamanlı olarak Başkan Erdoğan AK Parti'nin MKYK toplantısında benzer bir konuşma yaparak 'Yerel seçimlere Cumhur İttifakı olarak gireceğiz ve başarılı olacağız' diyor.
Ben iki liderin görüşmesinde daha çok ileriye dönük kararlar alındığını biliyorum. Bir tanesi yerel seçimlerle ilgili olarak edindiğim kulis bilgisi; iki lider Temmuz ayında bu kararı almış ve il ve ilçe bazlı olarak iş birliği yapılacağı yönünde bilgimiz var.
EYLÜL AYINI İŞARET ETTİ!
Başkan Erdoğan'ın Eylül ayında çok ciddi yurt dışı temasları olacak. Soçi'de Putin'le bir araya gelmesi bekleniyor ve ardından BM Genel Kurulu'nda temaslarda bulunacak. Başkan Erdoğan bu tür kritik görüşmeler öncesinde mutlaka Sayın Devlet Bahçeli'yi bilgilendiriyor ve ziyaretler dönüşünde yine Bahçeli ile bir araya gelip değerlendirme yapıyorlar. Başkan Erdoğan'ın yurt dışı temasları iki liderin görüşmesindeki önemli gündem maddelerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim.
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