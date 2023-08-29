Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesinin perde arkası! Abdulkadir Selvi’den A Haber’de aktardı

BAHÇELİ'DEN AKŞENER'E: ELİNİ TUTAN MI VAR!

Kritik zamanlarda iki lider bir araya geliyor ve kritik kararlar alıyorlar. Bu kararlar ise hem siyasi istikrar açısından hem de ekonomik istikrar açısında önemli bir nokta oluyor.

Meral Akşener'in 'tüm partilere seçimlere ayrı ayrı girelim' şeklinde çağrı yaptığı dönemde, Devlet Bahçeli ise bu söyleme cevap vererek 'Elini tutan mı var biz Cumhur İttifakı olarak seçimlere gireceğiz' ifadesini kullanmıştı.