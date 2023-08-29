CHP yine HDPKK ile el ele! Mehmet Yalçın Yılmaz’dan bomba iddia: Kayyum atanmaması için adaylarını CHP listelerinden seçime sokacaklar

'CHP LİSTELERİNDEN SEÇİME SOKACAKLAR' İDDİASI

Sözlerinin devamında, "HDP, CHP'li bir belediye başkanına kayyum atanmayacağını düşünüyor. Bu nedenle HDP'li isimlerin CHP listelerinden aday çıkarılabilir" ifadelerini kullanan Yılmaz, "Doğu ve Güneydoğu'da HDP'li belli isimlerin CHP listelerinden aday çıkarılabileceğine dair duyumlar alıyoruz. Meclis üyeleri de belirlenmiş şekilde çıkartılabilir. Şunu düşünüyorlar, 'CHP'li bir belediye başkanına kayyum atanamaz' diyorlar. 'Türkiye'de büyük tepki doğurur' algısıyla hareket ediyorlar.

Şu anda herkes çalışıyor. Bu partiler yerel yönetimlerde var olmak için." şeklinde konuştu.