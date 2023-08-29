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CHP yine HDPKK ile el ele! Mehmet Yalçın Yılmaz’dan bomba iddia: Kayyum atanmaması için adaylarını CHP listelerinden seçime sokacaklar

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Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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CHP yine HDPKK ile el ele! Mehmet Yalçın Yılmaz’dan bomba iddia: Kayyum atanmaması için adaylarını CHP listelerinden seçime sokacaklar

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren HDPKK'dan yerel seçimler öncesi ittifakın sürdürülmesine yönelik açıklamalar geliyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, terörün siyasi ayağı HDP ve CHP’nin 2024’te yapılacak yerel seçimlerde ittifak kuracağına ilişkin iddiaları katıldığı televizyon programında değerlendirdi. Yılmaz, "CHP'nin de HDP ile olan ilişkisinde açılım arayışında olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Yılmaz sözlerinin devamında, "HDP, CHP'li bir belediye başkanına kayyum atanmayacağını düşünüyor. Bu nedenle HDP'li isimlerin CHP listelerinden aday çıkarılabilir" dedi.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDPKK desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu, yaşadığı hezimetin ardından istifaya yanaşmazken parti içindeki değişim çağrılarına da kulaklarını tıkadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında aldıkları bozgun sonrasında birbirine düşen ortaklar, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde çeşitli pazarlıklara başladı.

HDP İLE YEREL SEÇİMLERDE DE İTTİFAK SİNYALİ

Yerel seçimler öncesi kurultaya giden CHP'de genel başkan olması beklenen Kılıçdaroğlu bu seçimlerde de HDP ile pazarlık masasına oturması kuvvetli bir ihtimal olarak masada duruyor.

"BAZI KONULARDA BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Nitekim seçimler öncesi "HDP ile bazı konularda birliktelik olacak" ifadelerini kullanarak PKK üssü Kandil'e selam çakan Kılıçdaroğlu, bu konuda net bir tavır ortaya koydu.

ÖZERKLİK TALEBİNE OLUMLU YANIT

Diğer yandan CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini söyledi.

"PKK İLE MÜZAKERE EDECEĞİZ"

CHP'nin PKK ve HDP'ye verdiği sözler ve PKK'dan gelen bu açıklamalar ortadayken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ile müzakere edeceklerini söyleyerek "PKK'ya silah bıraktıracağız, müzakere edeceğiz, parlamentoda bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

HDP'DEN CHP'YE ŞARTLI DESTEK

Yerel seçimler öncesi HDP'nin ittifak konusundaki tavrının ne olacağı merak edilirken HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder açıklamalarda bulundu.

"SOL BİR ANLAYIŞLA GELİRLERSE DEĞERLENDİRİRİZ"

Önder "Bence kendi içindeki sağcılardan da bu süreci arındırarak sol bir anlayışla, halkçı bir anlayışla ve adaylarla ve süreçlerle yaklaşırlarsa tabii ki her şey yeniden değerlendirilir." dedi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Star Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi CHP-HDP ittifakının nasıl şekilleneceğini katıldığı televizyon programında aktardı.

"CHP, HDP İLE İLİŞKİSİNDE AÇILIM ARAYIŞINDA"

CHP ile HDP'nin gelecek yıl yapılacak seçimlerde de ittifak kuracağı ve ortak listelerle seçime girebilecekleri iddia edildi. Yılmaz, "CHP'nin de HDP ile olan ilişkisinde açılım arayışında olduğunu düşünüyorum." dedi.

'CHP LİSTELERİNDEN SEÇİME SOKACAKLAR' İDDİASI

Sözlerinin devamında, "HDP, CHP'li bir belediye başkanına kayyum atanmayacağını düşünüyor. Bu nedenle HDP'li isimlerin CHP listelerinden aday çıkarılabilir" ifadelerini kullanan Yılmaz, "Doğu ve Güneydoğu'da HDP'li belli isimlerin CHP listelerinden aday çıkarılabileceğine dair duyumlar alıyoruz. Meclis üyeleri de belirlenmiş şekilde çıkartılabilir. Şunu düşünüyorlar, 'CHP'li bir belediye başkanına kayyum atanamaz' diyorlar. 'Türkiye'de büyük tepki doğurur' algısıyla hareket ediyorlar.

Şu anda herkes çalışıyor. Bu partiler yerel yönetimlerde var olmak için." şeklinde konuştu.

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