CHP-HDP algısı patladı! ’Kürtçe e-Reçetem’ provokasyonuna Bakan Fahrettin Koca’dan net cevap

"5 DİLİN EKLENMESİNE TURİSTLER VE YABANCI UYRUKLU HASTALAR İÇİN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR"

"E-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur." diyen Bakan Koca, "Kendi vatandaşlarımız içinse bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir. Sisteme T.C. Kimlik Numarası ile girildiğinde ek uygulama devre dışı olmakta, sadece Türkçe hizmet alınabilmektedir." bilgisini verdi.

"ULUSLARARASI BAŞARININ EMEKLERLE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI TARTIŞMA KONUSU EDİLEBİLİR Mİ?"

Sözlerinin devamında algılara yanıt veren Bakan Koca, "Türkiye sağlık turizminde her duyarlı yurttaşının övünç duyacağı gelişmeler gösteriyor ve potansiyelini harekete geçirecek yatırımlar yapıyor. Yabancı hastalarımızın kendi dillerini konuşan hekimlerimizden hizmet alma imkânı artıyor. Bazı hastalar Türkiye'de muayene olup, ilaçlarını kendi ülkelerinde temin ediyor. E-Reçetem sistemine 5 yabancı dilin ilave edilmesi sağlık hizmetlerindeki uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaçtır. Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir." dedi.