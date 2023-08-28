28 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP-HDP algısı patladı! 'Kürtçe e-Reçetem' provokasyonuna Bakan Fahrettin Koca'dan net cevap

CHP-HDP algısı patladı! 'Kürtçe e-Reçetem' provokasyonuna Bakan Fahrettin Koca'dan net cevap

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.08.2023
ABONE OL
CHP-HDP algısı patladı! ’Kürtçe e-Reçetem’ provokasyonuna Bakan Fahrettin Koca’dan net cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem'e eklenen yabancı dillere ve Kürtçe'nin bu diller arasında neden yer almadığına dair CHP ve HDP'nin algı operasyonlarına ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Koca, "Kendi vatandaşlarımız için bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem sistemine 5 dil eklendiğini duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "e-Reçetem sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

CHP VE HDP'DEN 'KÜRTÇE E-REÇETEM' ALGISI

Söz konusu paylaşım sonrasında HDP ve CHP'nin başını çektiği siyasiler, "Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz?" algısına girişti.

HDP'den yapılan açıklamada, "Hani Kürt sorunu yoktu, hani Kürtlere ayrımcılık yapmıyordunuz?" ifadeleri yer aldı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, Sağlık Bakanı Koca'ya, "Rusça'nın, Arapça'nın olduğu bir sistemde neden Kürtçe yoktur?" diye sordu.

Bakan Koca, CHP ve HDP'nin algı operasyonlarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"5 DİLİN EKLENMESİNE TURİSTLER VE YABANCI UYRUKLU HASTALAR İÇİN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR"

"E-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur." diyen Bakan Koca, "Kendi vatandaşlarımız içinse bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir. Sisteme T.C. Kimlik Numarası ile girildiğinde ek uygulama devre dışı olmakta, sadece Türkçe hizmet alınabilmektedir." bilgisini verdi.

"ULUSLARARASI BAŞARININ EMEKLERLE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI TARTIŞMA KONUSU EDİLEBİLİR Mİ?"

Sözlerinin devamında algılara yanıt veren Bakan Koca, "Türkiye sağlık turizminde her duyarlı yurttaşının övünç duyacağı gelişmeler gösteriyor ve potansiyelini harekete geçirecek yatırımlar yapıyor. Yabancı hastalarımızın kendi dillerini konuşan hekimlerimizden hizmet alma imkânı artıyor. Bazı hastalar Türkiye'de muayene olup, ilaçlarını kendi ülkelerinde temin ediyor. E-Reçetem sistemine 5 yabancı dilin ilave edilmesi sağlık hizmetlerindeki uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaçtır. Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA