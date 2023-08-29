Ekilmeyen tek karış arazi kalmayacak! Atıl arazilerde ürün yetişecek

Türkiye geneli 81 ilde 2.1 milyon futbol sahası büyüklüğünde 1.5 milyon hektarlık tarım arazisinin atıl durumda olduğu ve ekilip biçilemediği belirlendi.

Yapılan hesaplamalara göre bu alanın yeniden üretime kazandırılması ile ekonomiye yıllık 14 milyar TL katkı sağlanacak ve vatandaşın pahalıya ürün yemesinin de önüne geçilecek.