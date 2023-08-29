Ekilmeyen tek karış arazi kalmayacak! Atıl arazilerde ürün yetişecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmeyen tek karış arazi kalmayacak, hepsini üretime kazandıracağız" sözlerinin ışığında ekilmeyen atıl durumdaki 1.5 milyon hektarlık tarım arazisi için harekete geçiliyor. Sözleşmeli üretimi teşvik etmek amacıyla bu yılın ortasında çıkan yeni düzenleme kapsamında atıl durumdaki araziler üretime kazandırılıyor.
Türkiye geneli 81 ilde 2.1 milyon futbol sahası büyüklüğünde 1.5 milyon hektarlık tarım arazisinin atıl durumda olduğu ve ekilip biçilemediği belirlendi.
Yapılan hesaplamalara göre bu alanın yeniden üretime kazandırılması ile ekonomiye yıllık 14 milyar TL katkı sağlanacak ve vatandaşın pahalıya ürün yemesinin de önüne geçilecek.
ÖNCELİK SİVİL TOPLUM KURULUŞU VE MESLEK ODALARINDA
Tarım Bakanlığı, 5 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" çerçevesinde sözleşmeli üretimi özendirmek için atıl durumda bulunan tarım arazilerinin mülkiyet hakkının özüne dokunmaksızın üretime kazandırılmasını kararlaştırdı.
Yeni düzenlemeye göre Bakanlık, Hazine arazileri hariç mülkiyeti kişilere ait olup hisselilik, mülkiyet ihtilafı, parçalılık, tarımsal faaliyete son verilmesi, göç veya başka bir sebeple üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılmasını amaçladı. Düzenleme kapsamında kiralama, öncelikli olarak kiraya verilecek arazinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere ya da sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılıyor.
KİRA BEDELLERİ İNTERNETTEN İLAN EDİLECEK
Alt yönetmelik hazırlık çalışmaları devam eden düzenleme kapsamında kiralanacak arazilerin rayiç kira bedelleri ve kiralayanların yetiştirebilecekleri ürün veya ürün grupları Bakanlık il veya ilçe müdürlükleri tarafından mahallinde veya elektronik ortamda ilan edilecek. Öncelikli gruplardan birden fazla istekli çıkması halinde en yüksek teklifi verene kiralama yapılacak.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydı olmayan arazilerin incelenmesi ile oluşacak atıl arazi listeleri sonrasında arazi maliklerine veya hak sahiplerine ulaşılamaması halinde kira bedelleri araziye özgülenerek bir kamu bankası nezdinde açılacak vadeli hesaba yatırılarak nemalandırılacak. Mülkiyeti ihtilaflı arazilerde ihtilafın giderilmesi halinde biriken kira geliri hak sahiplerine dağıtılacak.
4.5 MİLYON DEKAR ALANDA YENİDEN ÜRETİM BAŞLADI
Bakanlığın yürüttüğü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında ise bugüne kadar nadasa bırakılan ya da atıl durumdaki yaklaşık 4,5 milyon dekar alanda tarımsal üretim başladı.
Son 3 yıllık süreçte 505 milyon lira bütçeyle yaklaşık 3,4 milyon dekarda ekim, dikim ve aşılama çalışmaları yapılarak, beklenen hedefe ulaşıldı. Proje kapsamında bu yılın ilkbahar döneminde ise 310 milyon lira bütçeyle 1,1 milyon dekarlık alanda söz konusu faaliyetler gerçekleştirildi.
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