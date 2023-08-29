CHP yandaşı Ersan Şen’den Kemal Kılıçdaroğlu’na salvo: Allah aşkına partiyi rahat bırak!

İBB adaylığını işaret eden Ekrem İmamoğlu "İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Kendimi İstanbul'a mühürledim" açıklamasını yaptı. İmamoğlu, "İstanbul için yola çıkıyorum" dedi.



Böylece Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına kulak tıkayarak yerel seçimler öncesi de koltuğu bırakmayacağının mesajını vermiş oldu.

ERSAN ŞEN KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI

Tüm bu yaşananların ardından Ersan Şen katıldığı canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Şen, "Allah aşkına istifa et ya. Allah aşkına bir git ya, bir partiyi rahat bırak ya! Bir parti yoluna baksın ya. Suçlu kim ya. Kim kaybetti seçimi. Yüzde 48 oy alabilme başarısızlığının sebebi kim!" diye konuştu.