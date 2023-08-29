CHP yandaşı Ersan Şen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvo: Allah aşkına partiyi rahat bırak!
Seçimlerde yaşanan büyük hezimetin yaraları sarılamazken, CHP'de yaşanan kaos her geçen gün yeni boyutlarıyla gündeme geldi ve gelmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'na da boyun eğdirerek CHP koltuğunu bırakmayacağının mesajını her fırsatta veren Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı Ersan Şen tarafından yerden yere vuruldu. Katılıdığı canlı yayından konuşan Şen, "Allah aşkına istifa et ya. Allah aşkına bir git ya, bir partiyi rahat bırak ya! Bir parti yoluna baksın ya. Suçlu kim ya. Kim kaybetti seçimi. Yüzde 48 oy alabilme başarısızlığının sebebi kim!" diye konuştu.
14-28 Mayıs'ta gerçekleşen Türkiye'nin kritik öneme sahip seçimlerinde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında varlık gösteremeden, hezimete uğrayan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı çıktı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı internet sitesi kuran Ekrem İmamoğlu, zoom cuntasını toplayarak 'Değişim A Takımı'nı oluşturdu. Daha sonra makale yayınlayarak 'değişim' çağrısını tekrarlayan Ekrem İmamoğlu CHP'nin eski genel başkanları ile görüşmeler yaparak Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldırmaya çalıştı.
İMAMOĞLU KOLTUĞU ALAMADI ROTAYI İSTANBUL'A KIRDI
Kemal Kılıçdaroğlu ise her fırsatta Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'u işaret ederek "Bu geminin kaptanı benim" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıramayacağını anlayan Ekrem İmamoğlu rotayı yeniden İstanbul'a kırdı.
İBB adaylığını işaret eden Ekrem İmamoğlu "İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Kendimi İstanbul'a mühürledim" açıklamasını yaptı. İmamoğlu, "İstanbul için yola çıkıyorum" dedi.
Böylece Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına kulak tıkayarak yerel seçimler öncesi de koltuğu bırakmayacağının mesajını vermiş oldu.
ERSAN ŞEN KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI
Tüm bu yaşananların ardından Ersan Şen katıldığı canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Şen, "Allah aşkına istifa et ya. Allah aşkına bir git ya, bir partiyi rahat bırak ya! Bir parti yoluna baksın ya. Suçlu kim ya. Kim kaybetti seçimi. Yüzde 48 oy alabilme başarısızlığının sebebi kim!" diye konuştu.
"GİT DE BİR KORUMASIZ ÇARŞI PAZAR DOLAŞ DA BAK BAKALIM NE OLACAK"
Sözlerinin devamında, "Hadi yüzde 60'ı geçtik, hani yüzde 55 alacaktın. Bu nasıl bir yanılma payı yüzde 7'lik. 7 puan fark mı olur ya!" ifadelerini kullanan Şen, "Ondan sonra çıkacaksın karşımıza biz esasında müthiş bir oy patlaması yaptık. Yaptın a ha! Git de bir korumasız çarşı pazar dolaş da bak bakalım ne olacak." dedi.
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