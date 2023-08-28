Türkiye Yüzyılı’nda dünyayı değiştirecek T Kuşağı! Selçuk Bayraktar: Tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye yolundayız

Klibin içeriğinde "1965-80 arası doğanlar X kuşağı, 1981-96 arası doğanlar Y kuşağı, 1997-2012 arası doğanlar Z kuşağı Hangi yılda olursa olsun, dünyayı değiştirmek için doğanlar ise T Kuşağı. TEKNOFEST kuşağı, Türkiye Yüzyılı'nda dünyayı değiştirecek fikirleriyle, şimdi Ankara'da." ifadeleri kullanıldı.

ETİMESGUT HAVALİMANI'NDA TEKNOFEST COŞKUSU!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda yapılacak etkinlikte, teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, hava ve kara araçları sergisi, eğitici atölye etkinlikleri, dikey rüzgar tüneli, simülasyon deneyim alanları, "Refik Anadol Makine Hatıraları: Uzay" sergisi, planetaryum ve sahne gösterileriyle çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.