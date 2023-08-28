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Türkiye Yüzyılı’nda dünyayı değiştirecek T Kuşağı! Selçuk Bayraktar: Tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye yolundayız

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Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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Türkiye Yüzyılı’nda dünyayı değiştirecek T Kuşağı! Selçuk Bayraktar: Tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye yolundayız

Yerli üretim İHA ve SİHA mimarı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Etimesgut Havalimanı’nda düzenlenecek olacak TEKNOFEST programı hakkında paylaşım yaptı. Bayraktar, “Tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye yolunda Ankara’dayız” ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "T Kuşağı"na dikkati çekerek, "Teknofest kuşağı, Türkiye Yüzyılı'nda dünyayı değiştirecek fikirleriyle şimdi Ankara'da" dedi.

T kuşağı, 30 Ağustos-3 Eylül'de ilk kez başkent Ankara'da düzenlenecek olan TEKNOFEST çatısı altında buluşacak.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin Selçuk Bayraktar, dünyayı değiştirecek olan T Kuşağı videosunu "Cumhuriyetimizin 100. yılında #TEKNOFESTKuşağı ile tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye yolunda Ankara'dayız… Ailece bekliyoruz." İfadeleriyle paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır da, aynı videoyu "Ezber bozanlar" başlığıyla ele aldı.

Klibin içeriğinde "1965-80 arası doğanlar X kuşağı, 1981-96 arası doğanlar Y kuşağı, 1997-2012 arası doğanlar Z kuşağı Hangi yılda olursa olsun, dünyayı değiştirmek için doğanlar ise T Kuşağı. TEKNOFEST kuşağı, Türkiye Yüzyılı'nda dünyayı değiştirecek fikirleriyle, şimdi Ankara'da." ifadeleri kullanıldı.

ETİMESGUT HAVALİMANI'NDA TEKNOFEST COŞKUSU!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda yapılacak etkinlikte, teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, hava ve kara araçları sergisi, eğitici atölye etkinlikleri, dikey rüzgar tüneli, simülasyon deneyim alanları, "Refik Anadol Makine Hatıraları: Uzay" sergisi, planetaryum ve sahne gösterileriyle çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

"SenGELECEKSİNdiye Etimesgut Havalimanı'ndayız" sloganıyla öne çıkan festival, 30 Ağustos-3 Eylül'de ilk kez başkent Ankara'da meraklılarıyla buluşacak.

Ankara'daki TEKNOFEST Girişim Yarışması'nda, Eğitim Teknolojileri, Haberleşme ve İletişim Teknolojileri, Tarım Teknolojileri, Afet Yönetim Teknolojileri, Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri ve Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri başlıkları öne çıkıyor.

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