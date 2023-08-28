CHP Emirdağ kongresinde yüksek tansiyon! Tek kelime eleştiriye tahammül yok

14-28 Mayıs seçimlerinin kaybedeni CHP'de, ilçe kongrelerine kadar inen yüksek tansiyon her gün yeni bir skandalla kendini gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz Emirdağ ilçe kongresine katıldı. İkili arasında yaşanan tartışma parti içinde yok olan değerlerin bir kez daha görülmesini sağladı. Görgöz'ün eleştiriye kapalı bir yönetim tarzı benimseyen CHP yöneticilerinin neden olduğu tarihi hezimete dikkat çekmesi de kongreye damgasını vurdu.

CHP'Lİ VEKİL ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL EDEMEDİ! YÜKSEK TANSİYON: HADİ ORADAN

Kongrede konuşan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın sözlerine dikkat çeken Görgöz, "Sayın vekil bir şey söyledi dedi ki, 'Bundan sonra kadınları ve gençleri ben yapacağım ben atayacağım' onun için acilen toparlamalıyız. Bunu herkes konuşacak Cumhuriyet Halk Partisi koskoca yüz yıllık seçimi kaybetmiş. Öz eleştiri yapmaya müsaade etmediniz. Buna fırsat vermediniz. Kongrelerde mi süsleyeceksiniz. Hadi oradan" diye konuştu.

YALAN YANLIŞ BİLGİLER VERMEYİN

Görgöz'ün konuşmalarına sessiz kalmayan Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Haddinizi bilin. Bana hadi oradan diyemezsiniz. Atayacağım demedim. Destekleyeceğim, pozitif ayrımcılık yapacağım dedim lütfen yanlış bir cümle söylemeyin. Lütfen yalan yanlış bilgiler vermeyin Yalçın bey" dedi.