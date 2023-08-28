28 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP Emirdağ kongresinde yüksek tansiyon! Tek kelime eleştiriye tahammül yok

CHP Emirdağ kongresinde yüksek tansiyon! Tek kelime eleştiriye tahammül yok

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
ABONE OL
CHP Emirdağ kongresinde yüksek tansiyon! Tek kelime eleştiriye tahammül yok

Türkiye tarihinin en kritik seçimini büyük bir hezimetle kaybeden CHP'de yer yerinden oynuyor. Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ile şehrin eski İl Başkanı Yalçın Görgöz'ün tartışması partideki gerilimi gözler önüne serdi. CHP'nin 100 yıllık bir parti olduğunu ve tarihi bir seçimi kaybettiğine dikkat çeken eski İl Başkanı Görgöz, parti yönetiminin eleştirel hiçbir yoruma tahammül etmemesine isyan etti. CHP'li vekilin, konuşmasını sesini yükselterek sabote etmesine de çok sert tepki gösteren Görgöz "Hadi oradan" diyerek Köksal'a yanıt verdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı CHP'deki son durumun yerel seçimlerde de yine hüsran getireceği konusunda birleşti. İşte parti için demokrasi ve ifade özgürlüğünü yitiren CHP'deki yüksek tansiyonun küçük bir özeti...

14-28 Mayıs seçimlerinin kaybedeni CHP'de, ilçe kongrelerine kadar inen yüksek tansiyon her gün yeni bir skandalla kendini gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz Emirdağ ilçe kongresine katıldı. İkili arasında yaşanan tartışma parti içinde yok olan değerlerin bir kez daha görülmesini sağladı. Görgöz'ün eleştiriye kapalı bir yönetim tarzı benimseyen CHP yöneticilerinin neden olduğu tarihi hezimete dikkat çekmesi de kongreye damgasını vurdu.

CHP'Lİ VEKİL ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL EDEMEDİ! YÜKSEK TANSİYON: HADİ ORADAN
Kongrede konuşan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın sözlerine dikkat çeken Görgöz, "Sayın vekil bir şey söyledi dedi ki, 'Bundan sonra kadınları ve gençleri ben yapacağım ben atayacağım' onun için acilen toparlamalıyız. Bunu herkes konuşacak Cumhuriyet Halk Partisi koskoca yüz yıllık seçimi kaybetmiş. Öz eleştiri yapmaya müsaade etmediniz. Buna fırsat vermediniz. Kongrelerde mi süsleyeceksiniz. Hadi oradan" diye konuştu.

YALAN YANLIŞ BİLGİLER VERMEYİN
Görgöz'ün konuşmalarına sessiz kalmayan Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Haddinizi bilin. Bana hadi oradan diyemezsiniz. Atayacağım demedim. Destekleyeceğim, pozitif ayrımcılık yapacağım dedim lütfen yanlış bir cümle söylemeyin. Lütfen yalan yanlış bilgiler vermeyin Yalçın bey" dedi.

GÖRGÖZ'ÜN BÜYÜK İSYANI: BAĞIRMAKLA HAKLI OLUNMAZ

Görgöz, "Bağırmakla olmaz. Bu partinin sahibi siz değilsiniz, bu partinin sahibi biziz Cumhuriyet Halk Partililer" diye konuştu. Milletvekili Köksal ise, "Bu partinin sahibi gerçek Cumhuriyet Halk Partililerdir. Siz had bildiremezsiniz. Siz hiç kimseye had bildiremezsiniz" diye cevap verdi. Bu anlar kongreye katılan partililer arasında şaşkınlığa sebep oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA