Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu! Jandarma ekipleri suçlulara savaş açtı

İstanbul'da ikamet eden H.H.E. isimli şahsın kullanmakta olduğu bir araç ile Çorlu ilçesine gelerek silah satacağının tespiti üzerine söz konusu araç durduruldu. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca araçta yapılan aramada 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet el telsizi (çalışır vaziyette) ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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